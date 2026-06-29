Vin ploile și furtunile! Cea mai mare parte a țării este amenințată de fenomene extreme

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni mai multe avertizări de tip COD GALBEN și COD PORTOCALIU, care vizează instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, dar și un val de căldură persistent, în mai multe regiuni ale țării.

Cod galben de instabilitate atmosferică

Potrivit ANM, pentru intervalul 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23, ANM anunță „instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ”.

În cursul zilei de marți, 30 iunie, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse chiar peste 80 km/h.

Vor mai fi frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Cantitățile de apă vor fi, în intervale scurte de timp de 1-3 ore sau prin acumulare, de 15–25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 l/mp.

ANM mai precizează că fenomene similare pot apărea, pe arii mai mici, și în restul țării.

Avertizare de caniculă și disconfort termic

Potrivit ANM, pentru ziua de 1 iulie, sunt emise mai multe avertizări privind temperaturi ridicate și instabilitate atmosferică.

Între ora 10 și ora 21, în nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea, valul de căldură va persista în continuare. Vor fi temperaturi ridicate pentru această perioadă, iar disconfortul termic va fi mare, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi între 31 și 34 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării între 27 și 29 de grade.

În același interval, între ora 12 și ora 21, în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, valul de căldură devine mai tot mai intens.

Se vor înregistra temperaturi de caniculă și disconfort termic accentuat, cu ITU peste 80 de unități. Maximele vor fi de 32-33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, iar în nordul Crișanei și Maramureș pot ajunge la aproximativ 37 de grade.

Cod galben de instabilitate atmosferică

Pentru ziua de 1 iulie, între ora 12 și ora 23, ANM mai anunță și instabilitate atmosferică în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local în zonele de munte.

Aici vor fi averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse vijelii și grindină de 1-4 cm.

De asemenea, cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

(sursa: Mediafax)