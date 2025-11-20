Val de praf saharian deasupra României, în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în perioada 21-23 noiembrie circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul Africii către sud-estul și centrul-sud-estul Europei, inclusiv deasupra României.

Praful saharian va ajunge mai întâi în vestul, nord-vestul și nordul țării, apoi se va extinde îndeosebi în regiunile estice.

Depunerile vor putea fi observate în special în intervalele cu precipitații, când praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie.

„Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”, anunță ANM.

Fenomenul de transport al prafului saharian este monitorizat de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), care oferă date actualizate despre deplasarea acestor particule în atmosferă.

(sursa: Mediafax)