Prognoza pentru august. ANM anunță cum va fi vremea în ultima lună de vară, precum și un nou record termic

ANM a emis prognoza meteo aferentă perioadei 27 iulie – 24 august 2026. În primele două săptămâni ale intervalului, temperaturile vor fi mai coborâte decât specificul perioadei în unele regiuni, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. În a doua jumătate a intervalului, vremea va deveni din nou mai călduroasă, cu temperaturi care vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.

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Potrivit ANM, în această săptămână, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în sud-estul țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Ploile vor fi reduse în vestul, sud-vestul țării și la munte, iar în rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Temperaturile se vor apropia de cele specifice acestei perioade în regiunile sud-estice. În rest, valorile termice vor fi mai mari decât cele normale, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunea vestică a țării.

În această săptămână, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea în săptămâna 10 – 17 august

Temperatura vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru și sud-vest, dar mai ales și în vestul și nord-vestul țării.

Ploile vor fi reduse în zonele montane, iar în rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 17 – 24 august

Vremea se menține călduroasă și în acest interval. Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Recordul zilei de 22 iulie

ANM a mai anunțat astăzi un nou record înregistrat în țară. Ziua de 22 iulie 2026 a intrat în istoria meteorologiei din România. La 21 de stații ale Administrației Naționale de Meteorologie au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi maxime măsurate vreodată în această dată. Recordurile au fost doborâte inclusiv la toate cele trei stații meteorologice din București, unde temperaturile nu au mai ajuns nici măcar la 18 grade în unele zone.

În Capitală, maximele din 22 iulie au fost:

17,4 grade Celsius la București-Băneasa, față de precedentul record de 21,5 grade;

18 grade la București-Filaret, față de vechiul record de 20,6 grade;

17,9 grade la București-Afumați, unde precedentul record pentru această dată era de 22,4 grade.

În alte orașe din țară, maximele nu au depășit 15-18 grade, valori care sunt specifice mai degrabă unei zile răcoroase de toamnă decât celei mai călduroase perioade a anului.

Printre cele mai scăzute temperaturi maxime înregistrate miercuri s-au numărat:

Brașov: 15,9°C

Joseni: 16,2°C

Miercurea-Ciuc: 16,9°C

Urziceni: 17,2°C

Buzău: 17,5°C

Piatra Neamț: 17,9°C

(sursa: Mediafax)