Jurnalul.ro Ştiri Vremea Prognoză meteo București: Scăderi bruște de temperatură și precipitații mixte în următoarele zile

de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   13:30
Sursa foto: Hepta

Vremea va deveni din ce în ce mai rece, la nivelul Municipiului Bucureşti, în cursul următoarelor zile, valorile termice vor ajunge să se situeze sub normele perioadei, se arată în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni.

Potrivit sursei citate, în intervalul 6 aprilie 2026, ora 10:00 - 7 aprilie, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi caldă, cerul va fi senin, ziua, şi variabil noaptea. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 35 - 40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22 - 23 de grade, iar cea minimă de 7 - 9 grade.

Totodată, în perioada 7 aprilie, ora 9:00 - 8 aprilie, ora 9:00, valorile de temperatură vor marca o scădere faţă de ziua precedentă şi se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar spre sfârşitul intervalului vor fi posibile precipitaţii sub formă de ploaie, iar trecător şi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă va oscila între 2 şi 5 grade.

Conform estimărilor, în intervalul 8 aprilie, ora 9:00 - 9 aprilie, ora 10:00, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă şi se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări şi trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40 - 45 km/h). Maxima termică va ajunge la 14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 3 grade.

ANM precizează că, în intervalul 6 aprilie, ora 10:00 - 9 aprilie, ora 10:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare de intensificări ale vântului şi vreme rece.

AGERPRES

