Prognoza meteo București: vreme de iarnă la final de aprilie

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   10:31
Sursa foto: Antena 3 CNN/Vremea se răcește la sfârșitul lui aprilie

ANM anunță o răcire accentuată a vremii în București, începând de marți. Temperaturile scad de la 22 la 12 grade în două zile, cu ploi și vânt de până la 50 km/h.

Luni după-amiaza, cerul se acoperă treptat. Seara pot apărea ploi slabe, trecătoare. Vântul se intensifică după-amiaza, cu rafale de 40–50 km/h. Maximele ating 21- 23 de grade, minimele coboară la 6–8 grade.

Marți aduce cea mai importantă schimbare. Temperatura maximă scade la 14 - 15 grade. Valorile se situează sub mediile multianuale pentru această dată.

Cerul devine predominant noros. Temporar va ploua, cu acumulări de 5 - 10 l/mp. Vântul suflă moderat, cu viteze de 35 - 40 km/h. Minima nopții coboară la 4 - 5 grade.

Miercuri, vremea rămâne rece pentru ultima decadă a lunii aprilie. Maximele nu depășesc 12- 13 grade. Cerul prezintă înnorări, cu posibile ploi slabe și trecătoare în cursul zilei.

Vântul slăbește în intensitate. Noaptea, temperatura minimă coboară între 1 și 4 grade. Local nu este exclusă bruma.

ANM a emis un mesaj de informare meteorologică pentru București. Acesta vizează răcirea accentuată și intensificările vântului. Informarea este valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 - 23 aprilie, ora 10:00.

 

(sursa: Mediafax)

