Prognoza meteo pentru Capitală: Vântul se va intensifica. Vremea se încălzește

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică.

În intervalul 26 decembrie, ora 10:00 - 27 decembrie, ora 08:00, în București cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă de -6...-3 grade. În a doua parte a intervalului va fi ceață cu depunere de chiciură.

În intervalul 27 decembrie, ora 08:00 - 28 decembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, cu probabilitate mare de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5...-2 grade.

În intervalul 28 decembrie, ora 08:00 - 29 decembrie, ora 10:00, cerul va fi variabil la București, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 5-7 grade, iar minima de -4...-2 grade.