Prognoza meteo până în preajma Crăciunului

de Redacția Jurnalul    |    14 Noi 2025   •   10:30
Prognoza meteo până în preajma Crăciunului

Administratia Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 17 noiembrie - 15 decembrie.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în special în regiunile sud-estice ale țării, în timp ce precipitațiile vor fi abundente în zonele vestice și nordice.

Săptămâna 17 - 24 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval

Săptămâna 1 - 8 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 8 - 15 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: prognoza craciun estimari
