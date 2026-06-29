România fierbe sub Cod ROȘU de caniculă. Maxime de 41°C și nopți tropicale în aproape toată țara

Șase județe situate în sud-estul României se vor afla sub avertizare cod portocaliu.

Aproape toată România se află, începând de luni dimineață, sub cod roșu de caniculă. Potrivit ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă și disconfort termic accentuat în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana”, se arată în anunțul ANM.

În acest interval, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade Celsius.

Pe de altă parte, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod portocaliu.



Restricții de circulație pe șosele

În contextul codului roșu de caniculă, CNAIR a anunțat că luni și marți vor fi în vigoare restricții pe drumurile din 35 de județe.

Luni și marți, între orele 12.00 și 20.00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din mai multe județe.

Sunt vizate aceste categorii de drumuri din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanți.

Recomandări pentru populație

Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00.

Persoanele care au aer condiționat sunt sfătuite să regleze aparatul astfel încât temperatura să fie cu aproximativ 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu ar trebui folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius.

Cei care nu au aer condiționat acasă sau la locul de muncă sunt îndemnați să petreacă două-trei ore zilnic în spații răcoroase, precum magazine, spații publice sau cinematografe.

Ministerul recomandă consumul zilnic a cel puțin 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete. În perioadele de caniculă, este recomandat consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute.

Ministerul Sănătății recomandă consumul de fructe și legume proaspete, precum pepene, prune, castraveți sau roșii, deoarece conțin multă apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar de apă.

(sursa: Mediafax)