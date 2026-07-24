România, lovită de ploi torențiale, vijelii și grindină 

Conform hărții publicate de ANM, sub incidența Codului galben intră cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv Bucureștiul și județele din jur, zona montană a Carpaților Meridionali și Orientali, precum și zone din sud-vestul Transilvaniei și nord-vestul și sud-vestul Moldovei.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor produce local și în alte regiuni ale țării, însă cu o intensitate mai redusă.

În intervalul avertizării, sunt prognozate perioade cu:

averse torențiale;

descărcări electrice frecvente;

intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h;

grindină de mici dimensiuni și, izolat, de dimensiuni medii, între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp, existând riscul producerii unor acumulări rapide de apă în zonele joase și al creșterii debitelor pe văile mici.

Meteorologii subliniază că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar dacă intensitatea acestora va crește, avertizarea poate fi actualizată prin emiterea unor mesaje de nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate. Astfel de avertizări sunt emise, de regulă, cu puțin timp înainte de producerea fenomenelor și vizează localități sau zone restrânse unde sunt așteptate manifestări violente ale vremii.

Potrivit ANM, un Cod galben indică fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități. Deși astfel de manifestări sunt obișnuite pentru sezon, ele pot produce dificultăți în trafic, inundații locale, căderi de arbori sau avarii provocate de vânt și grindină.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească actualizările emise de ANM și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cazul în care avertizările vor fi extinse sau ridicate la un nivel superior.

(sursa: Mediafax)