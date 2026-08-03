Șefa ANM anunță când lovește vârful valului de căldură extremă. Temperaturile se apropie de recordurile absolute, iar România intră sub Cod Roșu de caniculă

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat că avertizările meteorologice vor fi actualizate pe măsură ce fenomenul se intensifică, iar gradul de alertă ar putea fi ridicat în mai multe regiuni. În același timp, patru județe vor intra sub Cod Roșu de caniculă, în timp ce alte 15 județe vor fi vizate de Cod Portocaliu, iar restul țării se va afla sub Cod Galben.

Cod Roșu de caniculă în vestul României. Temperaturile vor depăși pragul de 40 de grade

Cele mai afectate zone vor fi județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde aerul tropical va aduce temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat.

Potrivit directorului ANM, în județele aflate sub Cod Roșu, maximele vor depăși pragul de 40 de grade Celsius.

„Codul roșu de caniculă cuprinde mâine patru județe: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. În aceste județe, în Bihor, Arad și Timiș așteptăm valori maxime de 39-41 de grade, în Satu Mare 38-39 de grade. De asemenea, 15 județe se vor afla sub incidența unui cod portocaliu, și acesta în extindere, pentru că valul de căldură, așa cum anticipam, se va extinde și se va intensifica în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

Codul galben s-a extins în întreaga țară, pentru că și aici contăm pe valori de 31 până la 37-38 de grade, mai ales în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. Astăzi, codul portocaliu cuprinde cele opt județe din partea de vest, centru- nord, iar codul roșu cele trei județe, după cum știm încă de ieri Satu-Mare, Bihor și Arad”, a precizat Elena Mateescu pentru Antena 3 CNN.

Cod Galben și Cod Portocaliu se extind în aproape toată țara

Pe lângă județele aflate sub Cod Roșu, alte 15 județe vor intra sub incidența Codului Portocaliu de caniculă. Meteorologii estimează că temperaturile vor continua să crească în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

În același timp, Codul Galben va acoperi întreaga țară. Valorile maxime vor oscila între 31 și 38 de grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind estimate în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Disconfortul termic va deveni accentuat în majoritatea regiunilor, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi ridicate chiar și după apusul soarelui.

Specialiștii atrag atenția că acest tip de configurație atmosferică favorizează acumularea căldurii de la o zi la alta, ceea ce amplifică senzația de sufocare și crește riscurile pentru sănătate, în special în cazul persoanelor vârstnice, al copiilor și al celor care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii.

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Elena Mateescu: miercuri și joi vor reprezenta vârful acestui episod de caniculă

Potrivit directorului general al ANM, cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în a doua parte a săptămânii, când valorile termice ar putea atinge niveluri apropiate de recordurile absolute ale lunii august.

„Vârful acestui episod îl așteptăm miercuri și joi, când valorile de temperatură vor fi în creștere și cu siguranță mâine dimineață vom interveni asupra mesajelor meteorologice ce vizează valul de căldură persistent și intens, prin creșterea gradului de avertizare, având în vedere probabilitatea ca, în special în partea de vest, să înregistrăm cele mai ridicate valori care să se apropie de maximele absolute ale perioadei în care ne aflăm.

Și, nu în ultimul rând, să înregistrăm și în partea de sud, sud și est a țării valori de 37-38 de grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu, directorul general al ANM.

Meteorologii nu exclud extinderea avertizărilor de Cod Roșu și în alte zone, dacă evoluția maselor de aer tropical va confirma scenariile actuale. Actualizarea prognozelor este așteptată în cursul dimineții, pe măsură ce modelele meteorologice oferă noi date privind intensitatea valului de căldură.

Al patrulea val major de caniculă afectează Europa

România nu este singura țară afectată de temperaturile extreme. Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară, unul dintre cele mai intense și extinse din ultimii ani. Masele de aer tropical domină mare parte a continentului și determină temperaturi neobișnuit de ridicate în numeroase state.

Mai multe țări europene au emis avertizări de Cod Roșu sau echivalentul acestora, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria. Specialiștii estimează că episodul de căldură extremă va continua cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, menținând un risc ridicat pentru populație și punând presiune asupra sistemelor energetice și de sănătate.

În România, următoarele zile vor fi decisive pentru evoluția acestui episod de caniculă. Dacă prognozele actuale se confirmă, vestul țării ar putea înregistra unele dintre cele mai ridicate temperaturi măsurate în această perioadă a anului, în timp ce sudul și estul vor resimți, la rândul lor, un val de căldură persistent, cu maxime de până la 38 de grade Celsius și un indice temperatură-umezeală care va depăși pragul critic al disconfortului termic.