Alertă energetică! De ce a repornit România una dintre cele mai importante termocentrale pe cărbune

Decizia vine într-un moment în care România se confruntă cu unul dintre cele mai dificile episoade din această vară, caracterizat de temperaturi extreme, secetă severă și debite foarte reduse ale Dunării, factori care au afectat producția de energie și au determinat autoritățile să reactiveze capacități considerate esențiale pentru siguranța alimentării cu electricitate.

Termocentrala Paroșeni revine în funcțiune pentru susținerea Sistemului Energetic Național

Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, Samuel Dioane, a anunțat că centrala dispune de suficiente rezerve de combustibil pentru perioada următoare și este pregătită să răspundă solicitărilor operatorului național de transport și sistem.

„Avem un stoc de cărbune de peste 40.000 de tone. Vom funcţiona până în weekend. Dacă vor exista solicitări din partea DEN vom lucra şi în perioada sfârşitului de săptămână şi apoi în următoarele zile", a declarat directorul general al CEVJ, Samuel Dioane.

Potrivit acestuia, instalațiile au fost pornite luni dimineață, iar de la ora 17:00 termocentrala urma să fie conectată în paralel cu Sistemul Energetic Național, contribuind astfel la acoperirea necesarului de energie într-o perioadă cu consum ridicat și producție afectată de condițiile hidrologice.

Repornirea grupului energetic reprezintă una dintre măsurile luate pentru menținerea echilibrului în sistem, în condițiile în care România traversează o perioadă de presiune asupra producției de energie electrică.

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Cărbunele provine din minele aflate în proces de închidere din Valea Jiului

Combustibilul utilizat la termocentrala Paroșeni provine din exploatările miniere din Valea Jiului, aflate în proces de punere în siguranță și conservare. Cărbunele rezultat în urma acestor operațiuni este valorificat pentru producerea energiei electrice, oferind o soluție temporară într-un context energetic dificil.

Complexul Energetic Valea Jiului continuă astfel să joace un rol important în asigurarea flexibilității sistemului energetic, mai ales în perioadele în care alte surse de producție sunt afectate de condițiile meteorologice sau hidrologice.

Repornirea termocentralei evidențiază importanța capacităților convenționale de producție în perioade de consum ridicat și în situații excepționale, când stabilitatea Sistemului Energetic Național devine o prioritate.

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Autoritățile dau asigurări că alimentarea cu energie este stabilă

În ciuda contextului dificil, autoritățile locale susțin că populația și mediul de afaceri nu au fost afectați de întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

„Nu au fost probleme de decuplări de la energia electrică la nici la agenţii economici şi nici la persoanele fizice", a precizat prefectul judeţului Hunedoara, Lorincz Szell.

Declarația vine în contextul preocupărilor generate de reducerea producției de energie și de măsurile adoptate la nivel național pentru menținerea siguranței alimentării cu electricitate.

Agerpres