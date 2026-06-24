Temperaturi extreme în Europa. Fenomentul care transformă continentul într-un cuptor

Acesta a dus deja la temperaturi de peste 40 de grade Celsius în mai multe regiuni și este asociat cu zeci de decese în Franța, potrivit autorităților locale.

Ce este „blocajul omega”

Numele provine de la forma literei grecești Ω, fiind caracterizat printr-o zonă de înaltă presiune cu aer cald, prinsă între două sisteme de joasă presiune. Această configurație blochează circulația normală a maselor de aer cald și favorizează menținerea temperaturilor extreme pe perioade îndelungate.

În mod obișnuit, curentul jet deplasează sistemele meteorologice de la vest la est, asigurând o dinamică relativ constantă a vremii. În cazul unui blocaj omega, acest flux este perturbat, iar masele de aer se deplasează mai lent sau sunt deviate spre nord și sud.

Rezultatul este izolarea unei zone de înaltă presiune, unde aerul cald și uscat rămâne captiv deasupra aceleiași regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni. Specialiștii arată că astfel de episoade durează, în general, între 3 și 10 zile, dar pot persista și mai mult.

În zona de presiune ridicată, cerul rămâne senin, iar formarea norilor este inhibată. Acest lucru permite radiației solare să încălzească constant solul, ceea ce duce la creșterea accentuată a temperaturilor.

Efecte regionale

În același timp, regiunile aflate în zonele de joasă presiune, situate la marginile sistemului, se confruntă adesea cu vreme mai rece și instabilă, inclusiv precipitații.

În prezent, state precum Franța și Spania resimt direct efectele acestui fenomen, cu temperaturi care depășesc frecvent pragul de 40 de grade Celsius.

Și alte zone ale Europei sunt influențate de această configurație atmosferică. În Marea Britanie, de exemplu, poziționarea la limita dintre aerul cald și cel rece generează contraste puternice: sudul și estul înregistrează temperaturi ridicate, în timp ce nordul și vestul rămân mai reci și ploioase, potrivit Serviciului Meteorologic britanic (Met Office).

Legătura cu schimbările climatice

Oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens privind influența directă a schimbărilor climatice asupra frecvenței blocajelor atmosferice de tip omega. Totuși, există un acord larg în comunitatea științifică asupra faptului că încălzirea globală intensifică valurile de căldură.

Nivelul crescut al gazelor cu efect de seră, generat în principal de arderea combustibililor fosili, a dus la o creștere a temperaturii globale cu aproximativ 1,3°C față de perioada preindustrială. Această creștere amplifică severitatea episoadelor de caniculă.

Potrivit cercetătorilor de la Imperial College London, valurile de căldură din Europa sunt în prezent cu 2 până la 4 grade Celsius mai intense decât ar fi fost în absența încălzirii globale. În acest context, fenomenele atmosferice precum blocajul omega pot genera efecte semnificativ mai severe decât în trecut, potrivit observaornews.ro.

Cu toate acestea, comunitatea științifică este divizată cu privire la adevăratul impact al activității umane asupra schimbărilor climatice. De-a lungul secolelor, oamenii nu au putut nici stăpâni, nici prezice vremea.