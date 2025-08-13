Temperaturile ridicate se mențin în București

Potrivit prognozei speciale, emise de ANM, miercuri, temperaturile maxime vor urca la 33–34 grade Celsius, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, vor fi temperaturi maxime de aproximativ 34 de grade Celsius, cu cer senin și vânt moderat.

ANM anunță că pentru niciuna dintre cele două zile nu au fost emise atenționări sau avertizări meteorologice.

(sursa: Mediafax)