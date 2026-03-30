Viitură pe râul Putna: Au fost instalate panouri mobile și saci de nisip la Mircești

În cursul nopții de duminică spre luni, pentru protejarea localității Mirceștii Vechi, au fost instalate panouri mobile din aluminiu pe o lungime de aproximativ 500 de metri și un dig iepuresc din circa 2000 de saci de nisip.

Pentru diminuarea efectelor și protejarea comunității, echipele Apelor Române de la Administrația Bazinală de Apă Siret- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervin în teren cu forțe și mijloace specifice: o autobasculantă, un trailer, un buldoexcavator, precum și personal muncitor din cadrul formațiilor Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești

Luni dimineața, au fost aduși suplimentar încă 200 de metri liniari de panouri de la ABA Prut-Bârlad, care vor fi utilizați pentru consolidarea apărării, dacă situația o va impune.

Autoritățile precizează că nu sunt înregistrate locuințe afectate, iar cele aproximativ 20 de persoane evacuate preventiv s-au autoevacuat la rude.

Viitura formată pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță și atenuată prin acumulările aparținând Hidroelectrica: Călimănești și Movileni, preluând viitura formată pe râul Trotuș (care avea un debit de 700 mc/s).

Apele Române face apel la populație să respecte strict indicațiile autorităților și măsurile de siguranță din teren.

