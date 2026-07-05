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ANM anunță o duminică caldă în Capitală: Termometrele urcă până la 29 de grade

de Redacția Jurnalul    |    05 Iul 2026   •   10:40
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ANM anunță o duminică caldă în Capitală: Termometrele urcă până la 29 de grade
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Valorile termice vor crește duminică în Capitală față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În intervalul orar 12:00-21:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când vor exista condiții pentru averse slabe.

Cantitățile de apă estimate sunt de 1-5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat.

Meteorologii precizează că, în intervalul menționat, pentru municipiul București nu sunt în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.

ANM menționează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, prognoza poate fi actualizată.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: vreme Bucureşti meteo
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