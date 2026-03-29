Alertă Meteo: Jumătate de România sub Cod Galben de ploi și ninsori

Avertizarea va fi în vigoare până luni, la ora 10.00. Conform ANM, este vorba despre precipitații însemnate cantitativ, iar la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, vor fi strat de zăpadă și viscol

„În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și pe alocuri de peste 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, a precizat ANM.

