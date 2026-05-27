Implant dentar vs. proteză mobilă: diferențele și criteriile de alegere explicate de specialiști

Cele două soluții principale rămân, în mare, aceleași: implantul dentar, care înlocuiește atât rădăcina, cât și coroana dintelui pierdut, și proteza mobilă, care reașează funcția masticatorie cu o piesă detașabilă, sprijinită pe gingie sau pe dinții rămași. Distincția dintre ele nu este doar de tehnologie, ci și de filozofie a tratamentului, de cost inițial, de durată în timp și de impact asupra structurii faciale și a calității vieții.

întrebarea „implant sau proteză?" apare frecvent în cabinetele stomatologice care oferă ambele soluții. Răspunsul nu este universal. Depinde de starea osului, de numărul dinților pierduți, de bolile sistemice ale pacientului, de medicația asociată acestora, de buget și, nu în ultimul rând, de expectativele pe termen lung.

Articolul de față prezintă diferențele reale dintre cele două opțiuni, criteriile pe care specialiștii le iau în calcul și tipologiile de pacienți pentru care fiecare metodă are sens.

Ce este un implant dentar

Un implant dentar este un dispozitiv alcătuit din trei părți: un șurub de titan biocompatibil inserat în osul maxilar, un bont protetic și o coroană care înlocuiește dintele vizibil. Titanul se integrează în os prin osteointegrare, proces care durează între două și șase luni. După această perioadă, implantul devine o rădăcină artificială stabilă peste care se aplică lucrarea protetică finală.

Implantul replică funcțional dintele natural. Pacientul poate mușca, mesteca și vorbi fără diferențe perceptibile. În plus, implantul transmite stimulul masticator către os, prevenind resorbția osoasă care apare după pierderea unui dinte, un avantaj biologic adesea subestimat.

Ce este o proteză mobilă

Proteza mobilă este o lucrare protetică detașabilă care înlocuiește unul sau mai mulți dinți pierduți. Există proteza parțială (când mai există dinți pe arcadă) și proteza totală (când arcada este complet edentată). Proteza se sprijină pe gingie și, în cazul protezelor parțiale, este ancorată prin croșete metalice sau sisteme de retenție speciale (culise, bare, capse).

Pentru proteza totală, sprijinul vine exclusiv pe gingia și osul subiacent. În timp, osul se resoarbe, iar proteza devine largă, mai instabilă și necesită rebazare sau înlocuire. În medie, o proteză totală bine realizată rezistă 5-7 ani înainte să necesite să fie înlocuită.

Diferențele concrete între implant și proteză mobilă

Pentru un pacient care încearcă să decidă între cele două, comparația practică arată astfel:

stabilitatea: implantul este fixat în os și se comportă ca un dinte natural; proteza se mișcă în grade variabile, mai ales cele totale, ceea ce afectează confortul la masticație

conservarea osului: implantul stimulează osul prin presiunea masticatorie și încetinește resorbția; proteza mobilă nu stimulează osul, iar resorbția osoasă continuă, ceea ce explică nevoia de rebazare periodică

estetica: implantul cu coroana finală replică natural aspectul dintelui pierdut; proteza modernă arată natural, dar prezența croșetelor metalice (la cele parțiale) poate fi vizibilă în zâmbet larg

durata de viață: implantul, cu o igienă corectă, poate funcționa decenii; proteza mobilă necesită înlocuire periodică

procesul: implantul necesită o intervenție chirurgicală urmată de luni de integrare; proteza se realizează în câteva ședințe, fără chirurgie

costul inițial: implantul are un cost mai mare la momentul tratamentului; proteza mobilă este accesibilă financiar la momentul aplicării

costul pe termen lung: dacă se cumulează rebazările, înlocuirile și reparațiile, proteza poate ajunge la un cost cumulat comparabil cu un implant peste 15-20 de ani

impactul asupra dinților vecini: implantul nu afectează dinții adiacenți; proteza parțială cu croșete solicită dinții pe care se ancorează și poate accelera uzura și mobilizarea acestora

Aceste diferențe nu fac o opțiune „bună" și cealaltă „rea". Fiecare este potrivită pentru un anumit profil de pacient.

Criteriile pe care specialiștii le iau în calcul

Decizia între implant și proteză mobilă pleacă de la o evaluare clinică detaliată. Dr. Mihaela Stanciu, Medic Chirurg și coordonator al unui cabinet stomatologic din sector 3 București, explică pacienților că nu există un algoritm universal, ci o discuție onestă despre câțiva factori-cheie:

Starea osului: există suficient os pentru a susține un implant sau este nevoie de grefă osoasă în prealabil? Radiografia digitală și planificarea digitală oferă răspunsul. Sănătatea parodontală: boala parodontală netratată este o contraindicație temporară pentru implant. Echipa stabilizează țesutul gingival înainte de orice decizie. Numărul dinților pierduți: pentru un singur dinte, implantul este, de regulă, soluția preferată. Pentru edentații extinse, opțiunile se diversifică (implanturi multiple, protocoale All-on-4 sau All-on-6, proteză totală). Vârsta și starea generală de sănătate: pacienții cu boli sistemice (diabet, osteoporoză, tratamente cu bifosfonați, anticoagulante) pot avea contraindicații (uneori temporare) care influențează decizia sau o amână. Bugetul disponibil: o discuție realistă despre costuri și posibilitatea de etapizare a tratamentului. Expectativele pacientului: cineva care vrea „să nu mai simtă lucrarea în gură", să mănânce ca și cu dinții naturali, are altă recomandare decât cineva care prioritizează costul inițial.

Specialiștii care evaluează aceste criterii includ implantologul, proteticianul și parodontologul. La cazurile complexe, decizia se ia în echipă interdisciplinară, după ce fiecare a contribuit cu propria evaluare.

Tipologii de pacienți pentru implant

Implantul dentar este, în general, soluția preferată pentru:

pacienți cu edentație unică, care nu vor să sacrifice dinții vecini cu o punte sau să accepte o proteză parțială

pacienți cu edentații multiple care doresc o soluție fixă, cu confort comparabil cu dinții naturali

pacienți tineri și de vârstă mijlocie, pentru care durata de utilizare a implantului justifică investiția

pacienți activi profesional, care nu acceptă instabilitatea unei proteze mobilizabile la vorbit sau mâncat în public

pacienți cu edentație totală, candidați pentru protocoale All-on-4, All-on-6 sau All-on-X în Sectorul 3 din București, care oferă o soluție fixă cu 4, 6 sau X implanturi pe arcadă

pacienți care vor să prevină resorbția osoasă și pierderea de volum facial

Un exemplu concret: un bărbat de 45 de ani care a pierdut molarul superior drept acum cinci ani. Osul s-a resorbit parțial, dar evaluarea digitală arată că, după o grefă osoasă sau un sinus lift intern, implantul devine fezabil, cu un parcurs total de 2-4 luni.

Tipologii de pacienți pentru proteză mobilă

Proteza mobilă rămâne soluția potrivită pentru:

pacienți cu edentație totală sau extinsă, fără volum osos suficient și care nu doresc regenerare osoasă

pacienți vârstnici cu contraindicații medicale pentru chirurgie (boli cardiace severe, anticoagulante esențiale)

pacienți oncologici cu tratamente ce modifică metabolismul osos sau imunitatea, la care chirurgia este temporar sau definitiv contraindicată

pacienți cu buget limitat, pentru care implantul nu este o opțiune economică acum

pacienți care își doresc o soluție rapidă, fără luni de integrare osoasă

pacienți care au purtat anterior o proteză și sunt confortabili cu acest tip de lucrare

pacienți temporari, pentru care proteza este o etapă intermediară până la reabilitarea pe implanturi

Un exemplu concret: o pacientă de 72 de ani cu edentație totală, osteoporoză avansată, sub tratament cu bifosfonați. Implantul este contraindicat, cel puțin până la un „drug holiday" (întreruperea controlată a bifosfonaților sub supraveghere medicală). Între timp, proteza totală modernă, bine adaptată, oferă o soluție funcțională și estetică acceptabilă.

Soluții hibride: când nu se alege exclusiv

În multe cazuri, decizia nu este „implant sau proteză", ci o combinație. Soluțiile hibride frecvente: proteza supra-implantară (proteză detașabilă ancorată pe 2-4 implanturi, mult mai stabilă decât proteza clasică), protocoalele All-on-4, All-on-6 sau All-on-X (lucrări fixe pe 4, 6 sau X implanturi pe arcadă) și combinația implant plus punte pentru edentații medii. Aceste soluții sunt adesea calea de compromis pentru pacienții cu buget moderat și volum osos limitat.

Candidatul ideal pentru o evaluare obiectivă a opțiunilor

Înainte de orice decizie, pacientul beneficiază cel mai mult de o evaluare obiectivă, care să cântărească ambele opțiuni. Profilul tipic al pacientului care își ia decizia bine informat include:

pacienți cu edentație recentă (sub 2 ani), care încă au volum osos bun

pacienți cu edentație veche (peste 5 ani), care nu și-au evaluat încă opțiunile actuale

adulți peste 50 de ani care au purtat o proteză și se gândesc la o îmbunătățire

pacienți tineri cu un singur dinte pierdut, care vor o soluție durabilă

pacienți care au primit un singur tip de recomandare la alt cabinet și vor o a doua opinie

pacienți care preferă un cabinet de proximitate cu spectru larg de servicii

Un exemplu tipic: cineva care a pierdut trei dinți frontali în urma unui accident și nu și-a evaluat încă varianta cu trei implanturi. Evaluarea digitală poate arăta că implantul este fezabil și că, pe 20 de ani, costul cumulat al protezei (cu rebazări și înlocuiri) este comparabil.

Întrebări frecvente

Pot trece de la proteză la implant? Da, în multe cazuri. Evaluarea pleacă de la starea osului în zona protezei și de la sănătatea generală a pacientului.

Cât durează tot procesul pentru un implant? Între 0 și 9 luni, în funcție de necesitatea grefei osoase, de complexitatea cazului și de posibilitatea încărcării imediate (All-on-X).

Cum se îngrijește un implant pe termen lung? Igienă orală riguroasă, controale anuale și ședințe de mentenanță parodontală periodice.

Doare procedura de implant? Intervenția se face în anestezie locală. Disconfortul postoperator este, în general, gestionabil cu medicație uzuală.

Următorul pas pentru pacienții din Sectorul 3

Pentru pacienții care iau în calcul fie un implant, fie o proteză, primul pas util este o consultație de evaluare. Discuția cu un medic acoperă starea actuală a osului, sănătatea parodontală, expectativele pacientului și opțiunile realiste.

Dr. Mihaela Garabagiu Stanciu subliniază că, în multe cazuri, decizia corectă nu este nici „doar implant", nici „doar proteză", ci o combinație personalizată care răspunde cel mai bine situației clinice și așteptărilor pacientului.