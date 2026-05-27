Gary Brecka, unul dintre cei mai influenți experți internaționali în longevitate, vine în România. Senatul Științific, partener al evenimentului „The Art of Longevity”

De peste un deceniu, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își consolidează rolul de pionier în cercetarea longevității în România, susținând inițiative, proiecte și evenimente care aduc în prim-plan inovația medicală și noile direcții ale cercetării dedicate vieții sănătoase.

În acest context, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener științific al evenimentului „The Art of Longevity”, organizat de Ana Spa Collection by Ana Hotels. Evenimentul, dedicat sănătății, medicinei preventive și longevității, va avea loc pe 3 iunie, avându-l ca invitat special pe Gary Brecka, unul dintre cei mai cunoscuți promotori internaționali ai medicinei viitorului, longevității și optimizării performanței umane.

În ultimii ani, longevitatea a devenit un subiect central în agenda Senatului Științific, într-un efort constant de a conecta România la cele mai relevante direcții internaționale de cercetare. Senatul Științific a adus în spațiul public teme esențiale legate de extinderea vieții sănătoase, medicina personalizată, prevenția și noile paradigme ale sănătății bazate pe știință și inovație.

Evenimentul „The Art of Longevity” aduce în prim-plan una dintre cele mai actuale teme ale medicinei contemporane: cum putem interveni inteligent înainte ca boala să apară. Gary Brecka, expert în biologie umană și longevitate, cu peste 20 de ani de experiență în analiza markerilor biologici și co-fondator al 10X Health System, este recunoscut la nivel internațional pentru abordarea sa inovatoare în domeniul „predictive health” - un concept care mută accentul de la tratarea bolii la identificarea timpurie a dezechilibrelor din organism, înainte ca acestea să genereze afecțiuni cronice. Prin interpretarea markerilor biologici, a profilului genetic și a parametrilor metabolici, Gary Brecka promovează intervenții personalizate menite să optimizeze funcțiile cognitive, nivelul de energie, calitatea somnului și performanța generală a organismului, oferind o perspectivă nouă asupra modului în care sănătatea poate fi gestionată proactiv.

În acest context, evenimentul „The Art of Longevity” devine un punct esențial de întâlnire între știință, inovație și publicul interesat de cele mai noi descoperiri în domeniu.