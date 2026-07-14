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Vreme instabilă la munte - furtuni, vijelii și grindină

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   10:22
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Vreme instabilă la munte - furtuni, vijelii și grindină
Hepta/Cod galben de ploi la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 - 21:00.

În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Izolat, vor fi vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, între 1...3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30...40 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: vreme munte furtuni vijelii grindină
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