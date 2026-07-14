Gărâna Jazz Festival 2026 promovează Banatul ca destinație culturală și gastronomică. Oamenii au descoperit gusturile autentice

Pădurile din jurul Gărânei, acordurile de jazz şi miile de participanţi au creat şi în acest an atmosfera care a făcut celebru festivalul. Iar la ediţia care marchează 30 de ani de existenţă, experienţa a fost completată şi de gastronomia bănăţeană într-un proiect susţinut de Consiliul Judeţean Timiş.

"Suntem aici pentru că avem plăcerea de a susţine Consiliul Judeţean şi Festivalul de Jazz de la Gărâna, iar în cadrul acestui festival se desfăşoară un eveniment foarte gustos, se numeşte Amintiri Gustoase, realizat Cronicarii Digitali împreună cu Visit Timiş.

Este un live cooking, în cadrul proiectului Banat Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2028", a declarat Simona Neumann, director general Visit Timiş.

Evenimentul "Amintiri Gustoase", organizat de Cronicarii Digitali în parteneriat cu Banat Regiune Gastronomică Europeană a adus în prim-plan bucătăria tradţională a regiunii. 12 persoane au gătit alături de chef Laura Laurenţiu şi invitaţii săi un meniu inspirat din reţetele Banatului.

"Bucătăria bănăţeană este construită pe pilonul de multi-etnicitate şi se combină foarte multe influenţe şi oamenii din partea locului sunt obşinuiţi cu ele", a afirmat chef Laura Laurenţiu.

În timpul atelierului, paricipanţii au aflat şi poveştile din spatele preparatelor, dar şi cum multi-culturalismul a influenţat gastronomia bănăţeană.

"Ne-am dorit ca publicul din Poiana Lupului, care este tot mai numeros, şi publicul din afara zonei Banatului şi din afara României să experimenteze nişte preparate şi gusturi din zona noastră", a spus unul dintre organizatori.

La final, preparatele au fost împărţite celor prezenţi, iar atmosfera din jurul atelierului s-a îmbinat cu cea de pe scenele festivalului. Concertele din Hanul de la Răscruce şi din Poiana Lupului au continuat până seara în faţa unui public venit din toată ţara.

Festivalul aduce împreună natura, cultura, oamenii şi gusturile locale, iar Consiliul Judeţean Timiş susţine un eveniment care promovează Banatul ca destinaţie culturală şi gastronomică.