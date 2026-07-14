Upwelling: Apa mării s-a răcit brusc la Constanța. Ce trebuie să știe turiștii

În zona Constanța, apa s-a răcit de la 24–26 de grade Celsius la doar 17 grade, determinând salvamarii să emită avertismente privind riscul producerii unui șoc termic.

Astfel că mulți turiști intră cu prudență în mare, încercând să se adapteze treptat la temperatura scăzută a apei.

Ce este upwelling?

Specialiștii explică fenomenul de upwelling, un proces natural care apare de regulă de două sau trei ori în sezon estival.

Acesta se produce atunci când vântul puternic împinge stratul superficial de apă caldă spre larg, iar în locul acestuia urcă la suprafață apa rece din adâncul mării. Prin urmare, temperatura apei poate scădea în doar câteva ore cu mai multe grade.

"Vântul împinge suprafaţa apei mării înspre larg, masele de apă caldă sunt împinse spre larg, iar apele de la fund vin ca să echilibreze această înclinare", a explicat Răzvan Mateescu, cercetător științific INCDM, pentru observatornews.ro.

După încetarea vântului, apa mării a început să se încălzească treptat, atingând aproximativ 20 de grade Celsius.

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Recomandările salvamarilor

Cu toate acestea, salvamarii recomandă prudență și îi sfătuiesc pe turiști să evite intrarea bruscă în mare după expunerea îndelungată la soare deoarece diferența mare de temperatură poate provoca un șoc termic.

"În momentul în care apa este foarte rece, afară e cald, să nu intre brusc în apă, să stea puţin să se acomodeze cu temperatura apei. Mai recomandăm să intre cu cineva, nu singuri. Dacă intră deodată pot face un şoc termic", explică Mihai Ene, salvamar.

Fenomenul nu este neobișnuit pentru litoralul românesc. Și în vara anului trecut au fost înregistrate variații semnificative ale temperaturii apei în luna iulie, când în unele sectoare ale litoralului aceasta a coborât până în jurul valorii de 10 grade Celsius.