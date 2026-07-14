România se leagă direct de Caucaz prin „Autostrada electrică” de sub Marea Neagră

Transelectrica și Georgian State Electrosystem, operatorii rețelelor electrice de transport din România și Georgia, au semnat la București, anul acesta, un Memorandum de Înțelegere care stabilește modul în care vor colabora pentru dezvoltarea interconexiunii. Documentul nu reprezintă încă decizia finală de construire, dar mută proiectul într-o etapă mai avansată de pregătire.

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Încep studiile tehnice și cercetarea traseului prin Marea Neagră

În baza memorandumului, cele două companii vor coordona activitățile de planificare, studiile tehnice și marine, evaluările de impact asupra mediului și comunităților, identificarea surselor de finanțare și reprezentarea proiectului în relația cu instituțiile europene și internaționale.

O componentă esențială va fi cercetarea fundului Mării Negre. Studiile geofizice și geotehnice trebuie să stabilească traseul exact, natura solului marin și zonele în care cablul poate fi instalat și protejat în condiții de siguranță. Autoritățile georgiene au anunțat că această etapă, care presupune utilizarea unor nave specializate, este deja în pregătire.

Cablul va utiliza tehnologia HVDC - transport de energie electrică în curent continuu la înaltă tensiune -, soluție folosită pentru transferul unor cantități mari de electricitate pe distanțe foarte lungi, cu pierderi mai reduse decât în cazul liniilor clasice de curent alternativ.

Un cablu de aproximativ 1.200 de kilometri

Documentele Transelectrica descriu proiectul drept o legătură submarină HVDC de aproximativ 1.200 de kilometri, care va traversa Marea Neagră între România și Georgia. În planurile anterioare ale companiei, punctele analizate pentru conectare erau Constanța Sud, pe litoralul românesc, și zona Anaklia, în Georgia.

Investiția este estimată în prezent la aproximativ 3,5 miliarde de euro. Suma nu trebuie însă considerată definitivă: costul final va depinde de configurația tehnică, traseul rezultat din cercetările marine, prețul cablurilor și al stațiilor de conversie, condițiile de finanțare și eventualele lucrări suplimentare necesare în rețelele terestre. Estimarea de 3,5 miliarde de euro a fost confirmată în decembrie 2025 de adjunctul ministrului georgian al Economiei.

Nici capacitatea finală a interconexiunii nu este încă anunțată în memorandumul din februarie. De-a lungul pregătirii proiectului au fost analizate mai multe variante tehnice, motiv pentru care parametrii definitivi urmează să fie fixați în fazele următoare de proiectare.

Energia din Azerbaidjan ar ajunge în Europa prin România

Interconexiunea reprezintă segmentul submarin al Coridorului Verde dezvoltat de Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria. Energia electrică, în special cea produsă din surse regenerabile în regiunea Mării Caspice și în Caucaz, ar urma să fie transportată prin Azerbaidjan și Georgia, apoi pe sub Marea Neagră până în România.

Din România, electricitatea ar putea fi transmisă spre Ungaria și către alte piețe europene prin infrastructura continentală. Proiectul ar crea astfel o rută energetică suplimentară între Uniunea Europeană și Caucaz, fără a înlocui însă producția internă sau celelalte interconexiuni ale României.

Pentru România, miza este consolidarea poziției de nod energetic regional. O nouă interconexiune ar putea diversifica sursele și rutele de aprovizionare, ar permite schimburi suplimentare de electricitate și ar facilita integrarea unei cantități mai mari de energie eoliană, solară și hidro în sistemele europene.

Proiectul a primit statut european strategic

Cablul este inclus în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe Zece Ani ale ENTSO-E pentru edițiile 2022 și 2024 și este promovat pentru includere și în ediția din 2026. În decembrie 2025, investiția a fost selectată ca Proiect de Interes Mutual – PMI al Uniunii Europene, categorie rezervată infrastructurilor dezvoltate între state membre și țări din afara UE.

Lista europeană a fost publicată în Jurnalul Oficial în aprilie 2026. Statutul PMI permite proceduri mai rapide de autorizare și oferă proiectului posibilitatea de a solicita finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Includerea pe listă nu înseamnă însă că întreaga investiție este finanțată automat de Comisia Europeană: granturile sunt acordate prin apeluri competitive și depind de maturitatea tehnică și financiară a proiectului.

Compania care coordonează investiția are sediul la București

Implementarea Coridorului Verde este coordonată prin GECO Power Company – Green Energy Corridor Power Company, societate înregistrată în România în ianuarie 2025. Acționarii sunt Transelectrica, AzerEnerji din Azerbaidjan, Georgian State Electrosystem și compania ungară MVM Energy, fiecare cu o participație de 25%.

Compania de proiect are sediul la București și trebuie să coordoneze studiile, proiectarea, atragerea finanțării și pregătirea investiției comune.

Proiectul a depășit etapa inițială de evaluare, dar lucrările de instalare a cablului nu au început. Înaintea șantierului sunt necesare finalizarea investigațiilor marine, stabilirea parametrilor tehnici, evaluările de mediu, obținerea autorizațiilor, împărțirea costurilor între parteneri și asigurarea finanțării.

(sursa: Mediafax)