Cum va fi vremea până pe 12 iulie: Meteorologii anunță zile călduroase în majoritatea regiunilor

În Banat, în primele două zile ale acestei săptămâni, vremea va fi caniculară, astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie, vremea se va răcori, iar în intervalul 1 - 7 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 28 şi 30 de grade. Din data de 7 iulie, temperaturile maxime vor creşte treptat, iar până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză acestea vor caracteriza o vreme călduroasă, posibil caniculară în zilele de 11 şi 12 iulie când media valorilor diurne se va situa în jurul a 35 de grade. În intervalul 29 iunie - 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 20 - 21 de grade, iar în intervalul 2 - 12 iulie, cu uşoare variaţii de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 14 şi 18 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 5, 6, 7 şi 8 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.



În Crişana, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 39 - 40 de grade, apoi vremea se va răcori, astfel că, până în ziua de 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior, se estimează o creştere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 34 - 35 de grade în ultimele zile ale intervalului. În intervalul 29 iunie - 2 iulie valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 19 - 20 de grade, iar în intervalul 2 -12 iulie, cu variaţii în general uşoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 şi 17 grade, cu cele mai mari valori în noaptea de 3 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.



În Transilvania, în zilele de 29 şi 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36 - 37 de grade. După ziua de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că, până în ziua de 7 iulie, media maximelor va atinge 25 de grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat şi până la sfârşitul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 31 - 32 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie - 4 iulie astfel se vor înregistra valori medii cuprinse între 16 şi 18 grade, iar în intervalul 5 - 12 iulie acestea se vor situa între 12 şi 14 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 7, 8 şi 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 8 iulie.



În Maramureş, intervalul de prognoză va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37 - 38 de grade, după care vremea se va răcori, iar până pe 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 25 de grade. Ulterior, până la sfârşitul intervalului, se estimează o creştere treptată a temperaturilor maxime până spre valori medii de 32 - 34 de grade. În intervalul 29 iunie - 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 18 - 19 grade, iar în intervalul 3 - 12 iulie, acestea vor oscila de la o noapte la alta şi vor fi cuprinse între 12 şi 17 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 7, 8 şi 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2 - 4 iulie.



În Moldova, în zilele de 29 şi 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36 - 37 de grade. Ulterior zilei de 30 iunie, se estimează o răcorire a vremii, astfel că, până în ziua de 7 iulie, media maximelor va atinge 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârşitul intervalului de prognoză, media maximelor va atinge 31 de grade. În intervalul 29 iunie - 4 iulie media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 şi 21 de grade, iar în intervalul 5 - 12 iulie acestea vor fi în general constante şi vor fi cuprinse între 14 şi 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopţile de 7, 8 şi 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.



În Dobrogea, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 34 - 35 de grade, apoi vremea se va răcori. Până în ziua de 8 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade, iar ulterior şi până la sfârşitul intervalului de prognoză, se estimează o creştere treptată a temperaturilor maxime spre valori medii de 30 - 31 de grade. În perioada 29 iunie - 4 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade, în timp ce între 5 şi 12 iulie, acestea vor fi cuprinse între 17 şi 19 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 8 şi 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.



În Muntenia, luni şi marţi, vremea va fi caniculară, astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Ulterior, vremea se va răcori, iar în intervalul 1 - 8 iulie se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 28 şi 32 de grade. Din 8 iulie, temperaturile maxime vor creşte treptat şi, până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, în zilele de 10, 11 şi 12, vor caracteriza o vreme călduroasă, mediile valorilor diurne vor fi de 32 - 34 de grade. În intervalul 29 iunie - 4 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 18 şi 21 de grade, iar în intervalul 5 - 12 iulie, cu uşoare variaţii de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 15 şi 17 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 8 şi 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 2 - 5 iulie.



În Oltenia, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37 - 38 de grade, după care vremea se va răcori, astfel că, până în data de 7 iulie, media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade. Ulterior, până la sfârşitul intervalului de prognoză, se estimează o creştere treptată a temperaturilor maxime până la valori medii de 32 - 34 de grade, cu cele mai mari valori în ziua de 12 iulie. În intervalul 29 iunie - 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 şi 21 de grade, iar în perioada 3 - 12 iulie, cu oscilaţii în general uşoare de la o noapte la alta acestea vor fi cuprinse între 14 şi 18 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 8 şi 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 1 - 7 iulie.



La munte, în primele zile ale prognozei, vremea va fi deosebit de caldă. Media temperaturilor maxime va fi de 26 de grade. Ulterior, se estimează o răcorire a vremii, astfel că, până pe 8 iulie, media maximelor va coborî spre 16 grade. După 8 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârşitul intervalului de prognoză se estimează că media maximelor va fi de 20 - 21 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ, în intervalul 29 iunie - 1 iulie, astfel se vor înregistra valori medii de 16 - 17 grade, în timp ce, în intervalul 2 - 12 iulie, acestea vor fi cuprinse între 10 şi 13 grade, cu cele mai mici valori în nopţile de 7 şi 8 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 1 - 10 iulie.

AGERPRES