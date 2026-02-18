Vreme severă în 21 de județe: drumuri închise, curse anulate și mii de oameni fără curent

Fenomenele meteorologice prognozate în intervalul 17 februarie, ora 08:00 – 18 februarie, ora 06:30, au produs efecte în 67 de localități din 21 de județe ((AG, BV, BR, BZ, CT, CL, DB, GL, GR, HD, IL, IF, MH, OT, PH, SB, TR, TL, VS, VN, VL) și în municipiul București, potrivit datelor oficiale.

La nivel național au fost mobilizați 18.089 lucrători și 8.112 mijloace tehnice. În sprijinul populației au acționat: 965 echipaje medicale SAJ (zi), 885 echipaje SAJ (noapte) și 520 salvatori montani.

A fost realizată manevra de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență către județele aflate sub Cod Portocaliu, pentru creșterea capacității de răspuns.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei dintr-un beci și de pe o stradă, precum și pentru degajarea a 176 de copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți. În urma incidentelor au fost avariate 67 de autoturisme, iar echipajele au îndepărtat elemente de construcție desprinse de la 10 imobile afectate de vânt și ninsoare.

De asemenea, 29 de autovehicule au fost deblocate după ce au rămas înzăpezite pe carosabil, fără ca pasagerii să necesite îngrijiri medicale.

Traficul rutier a fost oprit sau restricționat pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza zăpezii și viscolului puternic.

OPRIT pe un sens de mers pe autostrada A0 (loc. Cornetu/IF) din cauza unui autovehicul derapat, pe autostrada A1 (sensul Pitești-București) pe autostrada A7 (integral), pe 4 drumuri naționale (DN 23B/loc. Măicănești/VN – Ciorăști/VN, DNCB/loc. Bragadiru, DN 22/loc. Râmnicu Sărat – Brăila, DN2B/între loc. Buzău și loc. Brăila) și pe 2 drumuri județene (DJ 740/AG și DJ 204E/AG) din cauza zăpezii depuse pe carosabil și a viscolului puternic;

RESTRICȚONAT (MTMA>7,5 tone) pe 2 autostrăzi (A2/km 10-105 sensul B- CT și km 144-10 sensul CT-Buc, A3/integral), 3 drumuri naționale (DN 1/loc. Nistorești/PH – Dârste/BV, DN 1D/loc. Urziceni/IL – loc. Albești-Paleologu/IL, DN 2C/loc. Buzău și loc. Slobozia) și din cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil;

RESTRICȚONAT (MTMA>3,5 tone) pe 2 drumuri naționale (DN 22/loc. Râmnicu Sărat/BZ – limită cu jud. BR și DN 2/între A7 – loc. Buzău).

Pe aeroportul „Henri Coandă” București au fost afectate 13 curse aeriene, dintre care 8 au fost anulate și 5 redirecționate, iar două piste au fost temporar închise.

Circulația feroviară s-a desfășurat în condiții de iarnă, cu întârzieri de aproximativ 60 de minute în zona Bucureștiului.

În județele Constanța și Tulcea au fost suspendate manevrele portuare, iar pe podul Ruse–Giurgiu a fost oprit tranzitul autocamioanelor.

Avarii la rețeaua electrică au fost înregistrate în 21 de localități din cinci județe (BR, BZ, CT, PH și VN), afectând aproximativ 18.437 de consumatori. În județul Giurgiu cursurile cu prezență fizică au fost suspendate, iar în Vrancea și în șapte localități din Brăila orele s-au desfășurat online.

Totodată, în județul Giurgiu, pe DN 6, între loc. Valea Plopilor și Ghimpați, o ambulanță SABIF (C2) ce se deplasa în mun. Turnu Măgurele/TR pentru efectuarea unui transfer interclinic, a fost blocată temporar de 2 autotrenuri care au derapat. După deblocarea drumului, ambulanța și-a continuat deplasarea.

Autoritățile anunță că structurile operative rămân mobilizate, iar situația este monitorizată permanent, prioritatea fiind protejarea vieții și reducerea riscurilor pentru populație.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în perioadele cu viscol și ninsoare abundentă.

Cei care trebuie să plece la drum sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile carosabilului și să acorde prioritate utilajelor de deszăpezire, fără a le bloca intervenția.

Specialiștii recomandă, de asemenea, informarea din surse oficiale înainte de plecare, pentru a verifica starea drumurilor și eventualele restricții de trafic.

În situația în care un autoturism rămâne blocat în trafic, conducătorii auto trebuie să rămână în vehicul, să semnalizeze vizibil prezența și să apeleze 112 în caz de urgență.

Pentru informații actualizate despre evoluția vremii, cetățenii pot consulta site-ul Administrației Naționale de Meteorologie - www.meteoromania.ro, iar pentru recomandări privind comportamentul în situații de urgență pot accesa platforma www.fiipregatit.ro și aplicația DSU.

(sursa: Mediafax)