Vremea până pe 17 noiembrie. Mai cald decât ar trebui și ploi puține

de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   10:45
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri estimările meteorologice pentru perioada 20 octombrie - 17 noiembrie. Va fi mai cald decât ar fi normal în această perioadă a anului, iar ploile vor fi mai rare în majoritatea regiunilor țării.

Săptămâna 20 - 27 octombrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nordvest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 3 - 10 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.
 

(sursa: Mediafax)

