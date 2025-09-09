Vremea caldă se menține în București, cu temperaturi de 33 de grade Celsius

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, marți, în intervalul orar 10:00-23:00, vremea va fi caracterizată de temperaturi ridicate cu maxime ce vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Meteorologii anunță că Bucureștiul nu se va afla sub incidența niciunui mesaj de alertă meteorologică în intervalul menționat.

(sursa: Mediafax)