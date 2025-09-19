Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie

Potrivit ANM, în săptămâna 22-29 septembrie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

În săptămâna 29 septembrie-6 octombrie, temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 6-13 septembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În săptămâna 13-20 septembrie, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara, a precizat ANM.

