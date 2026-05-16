Vremea se răcește în Capitală: Cod galben de ploi, vijelie și grindină

De sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 9.00, vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (cantități de apă în general de 20…30 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (50…60 km/h), în a doua parte a zilei și noaptea.

Vor fi condiții de vijelie și grindină.

Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar cea minimă de 9-12 grade.

Duminică, între orele 9.00 și 21.00, vremea se va răci accentuat, va fi închisă și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat.

Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 15-17 grade.

De sâmbătă de la ora 12.00 până duminică la ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii.

Duminică, între orele 10.00 și 21.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ.