Ciclonul polar lovește România: răcire bruscă și ploi de 1 Mai. Prognoza meteo care schimbă planurile

Vreme extrem de capricioasă: România, prinsă între ciclon și anticiclon înainte de 1 Mai

România intră sub influența unui episod atmosferic complex, cu vânt puternic, oscilații termice și o posibilă răcire accentuată chiar înainte de minivacanța de 1 Mai. Meteorologii avertizează asupra unei perioade instabile, cu alternanțe rapide de temperatură și episoade de vreme severă.

Vânt puternic și schimbări bruște de temperatură

Finalul lunii aprilie aduce o dinamică atmosferică intensă în România, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. Ziua de joi, 23 aprilie, este marcată de rafale puternice de vânt în aproape toată țara, cauzate de un gradient termic semnificativ și de o circulație nordică intensă în troposfera medie.

În regiunile nordice, centrale, estice și sud-vestice, vântul atinge viteze de 50–70 km/h, în timp ce în zona montană și nord-estul Moldovei rafalele ajung la 70–90 km/h. La altitudini mari, de peste 1.600 de metri, în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, intensitatea vântului poate depăși 130 km/h.

Vineri, intensitatea vântului scade ușor, dar rămâne prezentă în mai multe regiuni, cu rafale de până la 55 km/h, în special în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia.

România, între ciclon și anticiclon

Meteorologii explică evoluția vremii printr-un context sinoptic complex.

„Din noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 aprilie) și până luni dimineața (27 aprilie) din nou gradientul baric și termic se intensifică în zona geografică a României, astfel la sol ne vom afla la zona de contact dintre un activ ciclon ce va traversa Câmpia Rusă și un anticiclon centrat în zona Arhipelagului Britanic, concomitent și cu coborârea jetului polar (la 300 hPa) peste estul Europei”, transmite ANM.

În aceste condiții, duminică, vântul va redeveni puternic în majoritatea regiunilor, cu viteze de 45–60 km/h și intensificări locale de până la 80 km/h. În zonele montane, rafalele pot ajunge la 120 km/h.

Duminică, cea mai caldă zi înainte de răcire

După începutul mai rece al săptămânii, temperaturile vor crește treptat începând de joi, când maximele vor varia între 14 și 22 de grade Celsius.

Ziua de duminică aduce însă cele mai ridicate valori termice, în special în sud și sud-est, unde temperaturile vor atinge frecvent 23–24 de grade și izolat chiar 25 de grade, în Lunca Dunării.

Această încălzire va fi de scurtă durată. De luni, o masă de aer polar va pătrunde dinspre nord, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor în toată țara.

Minivacanța de 1 Mai, sub semnul instabilității

Pentru perioada 30 aprilie – 3 mai, prognoza indică o vreme instabilă, cu șanse ridicate de precipitații în majoritatea regiunilor.

Un blocaj atmosferic de tip Omega în troposfera medie favorizează transportul de aer umed dinspre Marea Mediterană către România, ceea ce va genera episoade de ploi și temperaturi sub normalul perioadei.

Maximele diurne vor fi, în general, cuprinse între 10 și 17 grade Celsius, valori considerabil mai scăzute decât cele obișnuite pentru începutul lunii mai.

Un scenariu similar este susținut și de modelul american GEFS, care indică presiune ridicată în nordul și centrul Europei și activitate ciclonică în sud și est.