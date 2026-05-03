Vremea se schimbă total în România: temperaturi de 27°C după valul de frig, dar vin și furtuni

Cum va fi vremea în România în prima parte din mai: temperaturi ridicate și instabilitate

După un episod de vreme rece care a afectat mare parte din țară, începutul lunii mai aduce o schimbare spectaculoasă de temperatură. România intră sub influența unui val de aer tropical, care va împinge valorile termice spre praguri specifice verii. Meteorologii avertizează însă că această încălzire va veni la pachet cu instabilitate atmosferică și episoade de ploi.

Temperaturi de până la 27 de grade în mai multe regiuni

Potrivit specialiștilor, săptămâna viitoare va marca o trecere rapidă de la frig la căldură. Aerul cald va domina majoritatea regiunilor, iar maximele vor urca frecvent peste 20 de grade, ajungând chiar la 27 de grade în vestul țării.

Meteorologul Meda Andrei explică evoluția vremii: „Urmează o săptămână caldă, cu temperaturi chiar mai ridicate decât ar trebui să fie în mod normal. Așadar, trecem de la zile mai reci la zile mai calde, dar primăvara este normal.”

Aceasta subliniază caracterul schimbător al perioadei: „Vom avea o vreme atât de schimbătoare. Temperaturile vor fi cuprinse în general între 20 și 27 de grade, iar cele mai mari valori se vor înregistra în Banat, în Crișana, posibil prin sud-vestul Transilvaniei, vestul Olteniei.”

În Capitală, vremea se va încălzi semnificativ, cu maxime care vor depăși constant 20 de grade. „În zona Capitalei vom avea temperaturi de peste 20 de grade, în jur de 23-24, apoi chiar și ușor peste 25 de grade”, a mai precizat meteorologul.

Ploile revin, dar nu vor fi persistente

Chiar dacă temperaturile vor avea valori de vară, vremea nu va fi stabilă pe termen lung. Meteorologii anunță revenirea ploilor, însă într-un regim mai puțin agresiv decât în episodul anterior.

„Dacă facem referire la ploi, în prima jumătate a săptămânii, adică aproximativ până miercuri, doar izolat o să fie ploi de scurtă durată, însă după aceea acestea se înmulțesc”, explică Meda Andrei pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, precipitațiile se vor extinde treptat în toată țara: „La început în partea de vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. Nu vor fi continue, nu vor fi la fel de insistente ca cele care au fost în episodul trecut, dar din când în când, pentru câteva ore, cam în fiecare regiune ar putea să fie averse, posibil chiar și descărcări electrice, având în vedere că se vor produce pe un fond de vreme caldă.”

Prognoza pentru perioada 4 – 10 mai: încălzire generalizată în toată țara

Datele actualizate indică o încălzire treptată în toate regiunile în intervalul 4 – 10 mai, după un început de lună mai rece decât normalul perioadei.

În vestul țării, în Banat și Crișana, temperaturile vor urca spre medii de 23 – 24 de grade, confirmând tendința de încălzire accentuată. Nopțile devin mai blânde, cu minime care vor ajunge la 10 – 12 grade.

Transilvania va resimți și ea o creștere a temperaturilor, maximele urmând să atingă 20 – 22 de grade până la finalul intervalului analizat. Valorile nocturne vor deveni tot mai ridicate, ajungând la 6 – 8 grade.

În Maramureș, temperaturile vor crește până la 21 – 22 de grade, în timp ce nopțile vor deveni mai puțin reci, cu minime de 8 – 9 grade.

Moldova va trece printr-un proces similar de încălzire, cu maxime de până la 20 de grade și minime în creștere spre 9 – 10 grade.

În Dobrogea, temperaturile vor ajunge la 19 – 20 de grade, iar nopțile vor deveni mai confortabile, cu valori în jur de 10 grade.

Muntenia, inclusiv Bucureștiul, va avea maxime de 22 – 23 de grade, iar minimele vor urca spre 10 grade, confirmând instalarea unui regim termic mai cald.

Oltenia se numără printre regiunile cele mai afectate de încălzire, cu temperaturi de până la 24 de grade și nopți mai blânde, de 10 – 11 grade.

Instabilitate atmosferică în creștere

Deși temperaturile vor crește în toate regiunile, probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată. În perioada 4 – 10 mai sunt așteptate ploi slabe, temporare, în majoritatea zonelor.

Acestea vor apărea sub formă de averse, pe intervale scurte, fiind asociate cu descărcări electrice în unele cazuri. Caracterul lor va fi unul tipic de primăvară, cu alternanțe rapide între perioadele însorite și cele ploioase.