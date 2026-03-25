Val de aer polar peste România: ploi torențiale, ninsori la munte și temperaturi în picaj

Vremea se schimbă radical în România: aer polar, ploi extinse și ninsori la munte

România intră într-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, pe fondul unui val de aer polar care avansează din vestul Europei. Meteorologii anunță ploi în aproape toată țara, răciri bruște și chiar ninsori la munte, într-un episod meteo neobișnuit pentru finalul lunii martie.

Aerul polar aduce ploi și vânt în toată țara

Potrivit directorului general al ANM, Elena Mateescu, schimbarea vremii începe chiar de la finalul acestei săptămâni.

„Începând de vineri, ploile se vor extinde și în zona țării noastre. La început, se vor face simțite în partea de sud-vest, apoi treptat, în toate regiunile. Vorbim de cantități de apă de 20 - 25 de litri pe metru pătrat, local peste 35 de litri pe metru pătrat, cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de sud, sud-vest, dar și în zonele montane și submontane."

Pe lângă precipitații, vântul va deveni tot mai prezent. În zonele joase, rafalele vor ajunge la 45–55 km/h, în timp ce la munte pot depăși 70–80 km/h.

Ninsori la munte și strat de zăpadă consistent

Răcirea vremii va aduce și primele episoade de iarnă târzie în zonele montane.

„Masa de aer rece de la finalul acestei săptămâni și, practic, de la finalul lunii martie din acest an, va aduce și ninsori, în special la altitudini mai mari de 1.700 de metri, în Carpații Meridionali, dar și în restul masivelor, acolo unde se va depune strat de zăpadă, în mod consistent pe plan local."

Acest fenomen este tipic pentru tranziția sezonieră, însă intensitatea lui surprinde prin contrastul puternic față de zilele calde anterioare.

Temperaturile scad brusc în weekend

Dacă joi și vineri temperaturile vor rămâne relativ ridicate, cu valori între 10 și 21 de grade Celsius, weekendul aduce o răcire semnificativă.

„Începând de sâmbătă, scăderea regimului de temperaturi va fi de interes în cea mai mare parte a țării, cu 9 - 11 grade în Oltenia, în Muntenia și Dobrogea, inclusiv în Capitală, unde se vor semnala doar 10 - 11 grade."

Diferențele vor fi vizibile chiar de la o zi la alta, mai ales în vestul țării, unde temperaturile pot scădea cu până la 10 grade.

Cum va fi vremea de Paște

În ceea ce privește sărbătorile pascale, meteorologii recomandă prudență în interpretarea datelor.

„În ceea ce privește vremea de Paște, să așteptăm datele de vineri. La acest moment, conform ultimelor informații - de marți - prin care am actualizat estimările, datele s-au schimbat. Vorbim, pe baza acestor date, de o perioadă 6 - 13 aprilie cu temperaturi în medie ușor mai coborâte," a explicat la Antena 3 CNN Elena Mateescu.

Astfel, există șanse ca vremea de Paște să fie mai răcoroasă decât în mod obișnuit.

Prognoza meteo pe regiuni: fluctuații și ploi aproape zilnice

Administrația Națională de Meteorologie anunță un tipar meteo instabil în perioada 23 martie – 5 aprilie, caracterizat de alternanțe între încălzire și răcire.

Banat și Crișana

Vremea începe caldă, cu maxime de până la 18 grade, urmată de o răcire accentuată. Ulterior, temperaturile revin la valori moderate. Ploile apar frecvent după 26 martie.

Transilvania și Maramureș

Se observă o încălzire inițială, urmată de o scădere de aproximativ 6 grade. Temperaturile minime pot coborî sub 0 grade în unele zone. Precipitațiile devin aproape zilnice.

Moldova

După o perioadă mai caldă, urmează o răcire moderată. Maximele se stabilizează între 11 și 14 grade, cu ploi frecvente spre finalul lunii.

Dobrogea

Regiunea va avea temperaturi relativ constante, între 12 și 15 grade, dar probabilitatea de ploi crește spre finalul intervalului.

Muntenia și Oltenia

Se remarcă o creștere termică până la 18 grade, urmată de o scădere bruscă. Ploile vor deveni o prezență constantă începând cu 26–27 martie.

La munte

Temperaturile rămân scăzute, cu maxime între 0 și 5 grade. Precipitațiile vor fi frecvente și se vor transforma în ninsoare la altitudini mari.

Concluzie: două săptămâni de vreme instabilă

România intră într-un interval dominat de instabilitate atmosferică, cu variații mari de temperatură și precipitații aproape zilnice. Alternanța între zile mai calde și episoade de frig, însoțite de ploi și ninsori, va caracteriza finalul lunii martie și începutul lunii aprilie.

Pentru populație, acest context meteo înseamnă adaptare rapidă la schimbările de temperatură și atenție sporită la fenomenele extreme, mai ales în zonele montane și în regiunile afectate de cantități mari de precipitații.