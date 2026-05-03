Vremea se încălzește brusc în România: temperaturi de vară după cel mai rece 1 Mai din ultimele decenii

România trece de la frig la aproape 30°C: prognoza meteo surprinzătoare pentru această săptămână. Ploile revin în forță

După cea mai rece minivacanță de 1 Mai din ultimele decenii, vremea intră într-un proces accelerat de încălzire în toată România. Meteorologii anunță temperaturi în creștere de la o zi la alta, cu maxime ce vor ajunge spre 30 de grade Celsius. Totuși, stabilitatea atmosferică nu va domina complet: ploile și fenomenele de instabilitate vor rămâne prezente pe parcursul întregii săptămâni.

Temperaturile cresc rapid de la începutul săptămânii

România iese din episodul neobișnuit de frig care a marcat minivacanța de 1 Mai și intră într-o perioadă de încălzire accentuată. De luni, valorile termice vor crește semnificativ în majoritatea regiunilor, iar diferențele de temperatură între zone vor fi considerabile.

„Vom avea, într-adevăr, o vreme în încălzire de la o zi la alta. Săptămâna va debuta cu un ecart la nivelul maximelor de la 15 până la 26 de grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu, director ANM.

În Capitală, începutul de săptămână aduce temperaturi plăcute, cu maxime estimate la 21 – 22 de grade Celsius, semn clar că primăvara își reintră în drepturi după episodul rece.

Nopți tot mai calde, minimele devin pozitive

Nu doar temperaturile din timpul zilei vor crește, ci și cele nocturne. Dacă la începutul săptămânii vor mai exista zone reci, în special în depresiuni, acestea vor deveni rapid excepții.

„Și minimele pe parcursul nopților vor fi în creștere. Cu totul izolat, luni dimineață așteptăm valori de minus un grad în depresiuni, până la 10 grade în zona de sud-vest a țării”, a explicat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Pe măsură ce masa de aer cald avansează, temperaturile minime vor deveni predominant pozitive în toată țara, inclusiv în București. În a doua parte a săptămânii, valorile nocturne vor ajunge frecvent la 10 – 12 grade Celsius, indicând o stabilizare termică specifică lunii mai.

Spre 30 de grade la mijlocul săptămânii

Punctul culminant al încălzirii este așteptat la mijlocul săptămânii, când temperaturile vor atinge valori apropiate de pragul verii.

„Pe la mijlocul săptămânii este posibil să consemnăm temperaturi mult mai ridicate. De pildă, pentru ziua de miercuri este anticipat un ecart între 18 și 28 de grade, cu o maximă de 25 de grade în Capitală”, a precizat directorul ANM.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în vestul și sudul țării, unde aerul cald va fi resimțit cel mai intens. Acest episod de încălzire va aduce un contrast puternic față de zilele reci din debutul lunii mai.

Vreme caldă, dar instabilă: revin ploile și furtunile

Chiar dacă temperaturile cresc semnificativ, vremea nu va deveni complet stabilă. Meteorologii avertizează că precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni, în special în a doua parte a săptămânii.

„Nu vor lipsi și precipitațiile la mijlocul săptămânii, în mod deosebit în partea de vest, nord, centru, dar și în zona de munte”, a spus Elena Mateescu.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, descărcări electrice și, pe alocuri, intensificări ale vântului. Aceste fenomene vor apărea mai ales după-amiaza și seara, în contextul încălzirii accentuate a aerului.