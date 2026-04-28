Se strică vremea în țară: frig și ninsori

Conform atenționării începând de miercuri, 29 aprilie, „valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă cu abateri de 8...12 grade față de mediile multianuale”.

Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare). La altitudini de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă între 5 și 8 cm.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h.

(sursa: Mediafax)