4 Ritualuri vrăjitorești care au explicații științifice și funcționează

Totuși, tot mai mulți oameni spun că anumite ritualuri sau practici inspirate din tradițiile spirituale pot avea efecte reale asupra stării mentale și emoționale.

În mod surprinzător, unele dintre aceste practici – pe care unii le consideră „ciudate” sau neobișnuite – au și explicații științifice. De la tehnici de vizualizare până la conversații cu natura, cercetările arată că anumite ritualuri pot ajuta la reducerea stresului, la îmbunătățirea concentrării sau chiar la gestionarea durerii, scrie yourtango.com.

Iată patru practici inspirate din vrăjitorie despre care oamenii spun că funcționează – iar studiile par să le confirme.

1. Spune cu voce tare ceea ce urmează să faci

O practică recomandată de unele persoane care studiază spiritualitatea este să verbalizezi acțiunile înainte de a le face.

De exemplu, când intri într-o cameră sau iei un pahar cu apă, spune: „Acum intru în cameră” sau „Acum iau un pahar cu apă”.

Potrivit practicantei de spiritualitate Nataliia K. Mirelda, acest obicei poate întări intuiția, deoarece mintea tinde să creadă mai ușor ceea ce aude.

În psihologie, această tehnică este cunoscută sub numele de „repetiție mentală”. Cercetările arată că imaginarea sau verbalizarea unei acțiuni poate ajuta creierul să se pregătească mai bine pentru realizarea ei.

2. Vorbește cu copacii, plantele sau animalele

În tradițiile spirituale, oamenii sunt încurajați să comunice cu natura. Mulți vorbesc cu copacii, plantele din casă sau chiar cu păsările, în special cu corbii, considerați extrem de inteligenți.

Un studiu a arătat că aproape jumătate dintre oameni vorbesc cu plantele lor.

În mod interesant, cercetările sugerează că plantele pot reacționa la vibrații sau sunete, iar unele studii indică faptul că plantele cresc mai sănătos atunci când sunt expuse la voce umană.

3. Fă puțin exercițiu înainte de culcare și vizualizează ceea ce îți dorești

Un alt ritual popular presupune să faci un scurt exercițiu fizic înainte de culcare, precum flotări sau sărituri.

După aceea, când te pregătești să adormi, concentrează-te asupra lucrurilor pe care vrei să le realizezi în viață.

Deși în mod tradițional se recomandă evitarea exercițiilor înainte de somn, un studiu din 2014 a arătat că activitatea fizică moderată înainte de culcare poate îmbunătăți calitatea somnului.

Participanții la studiu au avut:

un somn mai profund

adormire mai rapidă

mai puține treziri pe timpul nopții

4. Vorbește cu durerea și refuză să o accepți

Unele practici spirituale sugerează să tratezi durerea fizică ca pe ceva separat de tine.

Ideea este să vorbești cu durerea și să refuzi să o accepți ca parte a identității tale.

Deși mecanismele durerii nu sunt încă pe deplin înțelese, studiile arată că modul în care percepem durerea poate influența intensitatea ei.

Cercetările sugerează că tehnicile de imaginație și vizualizare pot reduce disconfortul, deoarece schimbă modul în care creierul interpretează semnalele de durere.

Ritual sau tehnică psihologică?

Deși aceste practici sunt asociate uneori cu vrăjitoria, multe dintre ele pot fi explicate prin psihologie, meditație sau tehnici de mindfulness.

Indiferent de interpretare, ideea centrală este aceeași: intenția, concentrarea și conexiunea cu mediul înconjurător pot influența modul în care ne simțim și acționăm.