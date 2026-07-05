5 nume de copii care dispar în 2026. Specialiștii spun de ce părinții le evită

Potrivit specialiștilor în onomastică, ciclurile de popularitate ale numelor durează astăzi doar cinci până la zece ani, comparativ cu deceniile în care anumite prenume dominau generații întregi.

Experții citați de Good Housekeeping și BabyCenter spun că în 2026 părinții renunță la numele extravagante, ortografiile complicate și inspirația din cultura pop, preferând variante mai clasice, ușor de pronunțat și cu semnificații puternice, scrie people.com

1. Numele cu ortografii neobișnuite nu mai sunt la modă

Una dintre cele mai evidente schimbări este renunțarea la variantele de scriere „creative”.

Nume precum Charleigh, Alivia, Maddison sau Emmitt, care modificau forma clasică a prenumelui, pierd rapid teren.

Potrivit specialistei BabyCenter, Rebekah Wahlberg, părinții sunt influențați inclusiv de discuțiile din mediul online.

„Nu este surprinzător că ortografiile neobișnuite ies din tendințe. În ultimii ani au fost intens comentate pe internet, iar mulți părinți se gândesc acum și la dificultățile pe care le poate avea un copil cu un nume scris diferit de forma consacrată”, explică aceasta.

2. Numele inspirate de orașe sau locuri sunt tot mai puțin căutate

O altă tendință care își pierde popularitatea este alegerea numelor inspirate din destinații geografice.

Prenume precum London, Ocean, Dallas, Malaysia sau Boston sunt alese din ce în ce mai rar.

Există însă o excepție: Brooklyn, care continuă să se mențină în topul celor mai populare 100 de nume.

3. Unele sonorități au început să dispară

Experții spun că și preferințele pentru anumite sunete se schimbă.

În 2026 sunt în declin:

numele băieților care se termină în -y ;

; prenumele care încep cu literele D și K, atât pentru fete, cât și pentru băieți.

Printre numele care au înregistrat cele mai mari scăderi se numără:

Huxley

Grady

Corey

Harry

Rey

Dominic

În cazul fetelor, și nume precum Danielle, Dylan sau Kenna sunt tot mai rar alese.

4. Numele inspirate de vedetele anilor '90 și 2000 ies din preferințe

Părinții nu mai sunt la fel de atrași nici de prenumele asociate cu celebritățile și personajele care au dominat cultura pop în anii '90 și începutul anilor 2000.

Printre acestea se află:

Blake

Justin

Jayden

Ashley

Kelsey

Chelsea

Specialiștii spun că aceste nume sunt puternic legate de o anumită generație și încep să fie percepute ca fiind „datate”.

5. Mitologia nu mai inspiră la fel de mult

Și numele inspirate din mitologie încep să piardă din popularitate.

Editorul-șef al platformei Nameberry, Sophie Kihm, consideră că această categorie a devenit „suprautilizată”.

Printre numele aflate în declin se numără:

Pentru fete:

Artemis

Lilith

Persephone

Pentru băieți:

Loki

Odin

Leonidas

Totuși, asta nu înseamnă că părinții renunță complet la inspirația din Antichitate. Prenume precum Cassian, Aurelius sau Cleo continuă să fie apreciate și se mențin în tendințe.

Cum aleg părinții numele copiilor în 2026

Specialiștii spun că viitorii părinți preferă tot mai mult nume:

ușor de pronunțat și scris;

clasice, dar elegante;

cu semnificații puternice;

suficient de originale fără a crea dificultăți copilului în viața de zi cu zi.

Într-o perioadă în care tendințele se schimbă rapid, alegerea unui prenume pare să fie influențată mai puțin de modă și mai mult de dorința de a oferi copilului un nume simplu, atemporal și ușor de purtat.