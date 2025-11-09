8 semne că ești pregătit să ai grijă de un câine

Fie că este vorba de înțelegerea muncii pe care o implică deținerea unui câine sau de a face cercetări în prealabil, vei ști că ești gata să-ți iei un câine dacă poți spune da la aceste lucruri.

1. Ți-ai făcut timp să cercetezi

A vedea videoclipuri despre câini drăguți este un lucru,dar a avea același câine în casă mulți ani este cu totul altceva. Făcând cercetări despre diferite rase de câini și citind despre cum se comportă,ce le place și ce nu le place, mergi în direcția corectă.

Și cercetarea nu se oprește aici. Dacă locuiești într-un apartament, trebuie să verifici dacă clădirea ta permite câinii în apartamente și, dacă acceptă, care este taxa. Alte lucruri de analizat includ diferiții medici veterinari din zonă și creșele pentru câini, dacă este necesar.

De asemenea, trebuie să fii deschis când vine momentul să-ți alegi câinele. Cățeii din fața adăpostului local de animale arată drăguț și sunt foarte mici, dar câinele mai în vârstă ascuns în spate ar putea fi perfect.

2. Ai timp pentru un animal de companie

Vei ști că ești gata să ai un câine dacă știi că ai timp pentru el. Pentru că, deși ideea de a adopta un nou prieten este tentantă, nu toată lumea poate oferi câinelui său timpul de care are nevoie.

Pentru un câine este prea mult să-și petreacă toată ziua singur. Câinii sunt animale foarte sociale. Domesticirea a promovat acest lucru. A le oferi câinilor timp social este esențial pentru a le satisface nevoile comportamentale.

3. Celelalte persoane din viața ta sunt de acord să aibă un câine

Dacă locuiți cu colegi de apartament sau cu familia, discuțiile despre a avea un câine au fost probabil o discuție la masă timp de săptămâni sau luni. Una e să aduci un câine, dar alta e să aduci unul atunci când alte persoane care împart spațiul cu tine nu sunt de acord.

Dacă sunt de acord, următorul pas este să te asiguri că știu cum să se descurce în preajma unui câine, mai ales copiii deoarece nu vrei să-i muște din greșeală.

4. Nu îți este greu să te trezești noaptea

La fel ca un copil, un câine ar putea intra foarte ușor în ceva. Și este diferit când este în miez de noapte. Vei ști că ești gata să iei un câine dacă te poți trezi oricând, zi sau noapte, pentru a-i satisface nevoile. Dacă ești o persoană care va putea gândi rapid atunci când câinele său se agită noaptea, ar trebui să fii complet pregătit pentru un nou prieten.

Câinii pot fi uneori neliniștiți noaptea. Neliniștea la câini este o problemă comună care poate proveni din disconfort fizic, suferință emoțională sau nevoi nesatisfăcute.În cele din urmă, câinele tău încearcă să-ți exprime sentimentele sale dificile. Mersul sau neliniștea câinelui tău ar putea fi un comportament de căutare a atenției, cu scopul de a te anunța că ceva nu este în regulă.

5. Îi oferi spațiu de locuit sigur

Câinilor le place să intre în tot ce li se pare interesant și miroase diferit. Mulți intră adesea în gunoi sau în dulap și le distrug. Dar nu vor putea intra în nimic periculos dacă este ascuns.

Când adopți un câine, înțelegi nevoia de a-i face spațiul de locuit sigur. Asta înseamnă că trebuie să fii dispus să rearanjezi lucrurile, să ascunzi anumite obiecte sau chiar să redecorezi pentru a-l găzdui.

6. Ești pregătit să faci curat

Mizeria este ceva ce se întâmplă pur și simplu cu un câine prezent. Aceasta include noroi, murdărie, apă și lucruri mai scârboase. Câinii tind să facă mizerie din mai multe motive, inclusiv stres și energie. Ești pregătit pentru un câine dacă ești de acord să cureți după el și nu ești de acord cu ideea de a neglija mizeria.

Proprietarii de câini trebuie să-i perie și să-i spele în mod regulat, să fie atenți la cumpărarea de jucării lavabile, să-i țină distrați și să le consume energia.

7. Bani pentru vizite la medic și alte cheltuieli

A avea un animal de companie necesită multă responsabilitate, iar asta include cheltuirea banilor pentru el. Înseamnă hrana pentru câini, jucăriile, paturile, zgărzile, recompensele, onorariile dresorului și îngrijirea ocazională a câinelui. â

Animalele nu sunt ieftine,dar proprietarii de câini responsabili sunt pregătiți și conștienți că au fondurile necesare pentru a avea grijă de ele. Și dacă nu este cazul, poate că un câine pur și simplu nu este o posibilitate acum.

8. Ai răbdare să-ți dresezi câinele

Vei ști că ești gata să-ți iei un câine dacă te poți angaja să-l dresezi și ești răbdător în timp ce faci acest lucru. Răbdarea este esențială pentru succesul dresajului.

Când încerci să schimbi comportamentul unui câine, proprietarii renunță adesea după prima încercare nereușită. Schimbarea comportamentelor, cum ar fi săritul pe oameni, tragerea în timpul plimbărilor, lătratul pentru atenție sau contracararea, poate dura săptămâni până la luni.

Dresajul poate fi un proces frustrant și lung dar trebuie să te asiguri că este dresat și ascultă când îi comanzi. Nu uita să fii răbdător cu el pe măsură ce învață. Nimeni nu înțelege lucrurile de prima dată, dar repetiția și consecvența ajută, potrivit yourtango.com.