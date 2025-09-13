8 semne care îți arată că pisica ta suferă de demență

Este important să știi la ce semne să fii atent, astfel încât să poți oferi pisicii tale cea mai bună îngrijire.

Sindromul disfuncției cognitive feline (cunoscut și sub numele de demență felină) este un declin legat de vârstă al abilităților cognitive ale unei pisici. Este, în general, caracterizat prin modificări comportamentale care nu pot fi atribuite altor afecțiuni medicale.

Se crede că demența felină este foarte frecventă la pisicile mai în vârstă. Un studiu a constatat că, până la vârsta de 15 ani, mai mult de jumătate dintre pisici prezentau semne de demență. Însă un anumit comportament asociat cu această afecțiune a fost identificat și la pisicile sub 7 ani.

Un sondaj separat, efectuat pe proprietarii de pisici, a constatat că circa 28% dintre pisicile cu vârste între 11 și 14 ani au prezentat cel puțin o schimbare comportamentală asociată cu demența.

Semne că pisica ta ar putea avea demență

Schimbările comportamentale sunt adesea primul indiciu că ar putea exista ceva în neregulă. Există 8 semne la care trebuie să fii atent și care ar putea indica faptul că pisica ta are demență.

Vocalizare neobișnuită

Pisica ta ar putea începe să vocalizeze excesiv sau în situații noi. Un exemplu comun în acest sens este mieunatul tare noaptea.

Interacțiuni alterate

Pisicile cu demență caută atenție mai des sau devin „lipicioase”. În mod similar, pisicile cu demență pot interacționa mai puțin decât înainte, pot părea iritabile sau pot părea că nu recunosc persoane familiare.

Modificări ale somnului

Este posibil să observați schimbări în obiceiurile de somn ale pisicii tale. Devine neliniștită noaptea și doarme mai mult în timpul zilei.

Murdărie în casă

Modificările obiceiurilor de toaletă pot fi un semn al mai multor afecțiuni diferite dar să-și facă nevoile în afara litierei poate fi un semn comun al demenței la pisici.

Dezorientare

La fel ca persoanele cu demență, pisicile pot prezenta semne de confuzie sau rătăcire, precum pierderea orientării, privirea goală la pereți, blocarea în spatele obiectelor sau trecerea în partea greșită a ușii.

Modificări ale nivelului de activitate

O pisică cu demență poate fi mai mult sau mai puțin activă decât de obicei. Se poate juca mai rar sau poate fi mai puțin înclinată să exploreze. De asemenea, ai putea observa că petrece mai puțin timp având grijă de sine, de exemplu, îngrijindu-se sau spălându-se mai puțin.

Anxetate

O pisică cu demență poate prezenta semne de anxietate în situații în care era anterior încrezătoare - cum ar fi în preajma unor persoane, locuri sau sunete familiare. O pisică anxioasă s-ar putea ascunde mai des, mergând sub pat sau pe dulapuri pentru a scăpa.

Probleme de învățare

Pisicile cu demență pot fi mai puțin capabile să îndeplinească sarcini învățate anterior, cum ar fi găsirea bolului cu mâncare, și pot avea dificultăți în a învăța sarcini noi.

Îngrijirea pisicii

Există o suprapunere semnificativă între simptomele demenței feline și alte afecțiuni comune, cum ar fi artrita și bolile de rinichi.

Așadar, dacă observi oricare dintre aceste modificări comportamentale la pisica a, ar trebui să discuți cu medicul veterinar pentru a exclude aceste alte afecțiuni.

Cum să diminuezi impactul bolii

Cercetările privind demența felină sunt limitate. O mare parte din ceea ce știm despre prevenire și tratament este extrapolat din cercetările efectuate pe oameni și câini. Și, la fel ca în cazul acestor alte specii, nu există leac pentru demența la pisici. Dar există modalități de a limita impactul bolii.

Anumite modificări de mediu pot ajuta la stimularea pisicilor, activându-le creierul. Dar severitatea demenței pisicii trebuie luată în considerare înainte de a face oricare dintre aceste schimbări.

La pisicile sănătoase sau ușor afectate, se crede că promovarea jocului sau simularea vânătorii cu jucării interactive și încurajarea explorării folosind jocuri de-a v-ați ascunselea întârzie progresia disfuncției cognitive.

Dar la pisicile cu deficiențe cognitive severe, schimbarea mediului lor ar putea duce la confuzie și anxietate, agravând simptomele comportamentale.

Modificările dietei – în special adăugarea de suplimente care conțin antioxidanți (vitamina E și C) și acizi grași esențiali – pot ajuta a reducerea inflamației din creier, încetinind progresia bolii.

Cu toate acestea, doar suplimentele specifice câinilor au fost testate în cercetări științifice și s-a dovedit că îmbunătățesc cogniția la câini. Dar dacă vrei să încerci să administrezi aceste suplimente pisicii talr, asigură-te că îi oferi doar suplimente aprobate pentru feline.

Demența felină este o afecțiune foarte răspândită și dificil de gestionat. Cunoașterea simptomelor la care trebuie să fii atent poate asigura că pisica ta va fi diagnosticată mai devreme. Acest lucru te va asigura, de asemenea, că poți face schimbările necesare în mediul sau dieta sa, care, în cele din urmă, îi vor îmbunătăți calitatea vieții, potrivit sciencealert.com.