Adio, păr albe? Încărunțirea ar putea fi reversibilă

Oamenii de știință lucrează deja la tratamente care ar putea reda culoarea naturală a firelor de păr, fără vopsea.

Descoperirea a pornit de la o observație făcută de medici din Spania, care au remarcat că unii pacienți tratați pentru cancer pulmonar cu medicamente moderne de imunoterapie au început să își recapete pigmentul natural al părului.

Totul a început cu un efect secundar neașteptat

Inițial, medicii au crezut că este o coincidență. Însă fenomenul a fost observat și la alți pacienți tratați cu medicamente precum Keytruda, Opdivo sau Tecentriq.

Acest lucru a atras atenția cercetătorilor, care au început să studieze mecanismul prin care tratamentele împotriva cancerului par să reactiveze procesul de pigmentare a părului.

Printre oamenii de știință implicați în cercetare se numără și Melissa Harris, specialist la University of Alabama, care încearcă să izoleze efectele benefice asupra pigmentării, fără utilizarea tratamentelor oncologice, scrie nypost.com

De ce încărunțim

Culoarea părului este dată de melanocite, celulele care produc melanină în foliculii piloși.

Aceste celule sunt regenerate permanent cu ajutorul unor celule stem speciale. Odată cu înaintarea în vârstă, dar și sub influența stresului, oboselii și a proceselor naturale de îmbătrânire, aceste celule stem își pierd eficiența.

În timp, organismul produce din ce în ce mai puțină melanină, iar firele noi de păr cresc albe sau gri.

Genetica joacă, de asemenea, un rol important. Dacă părinții sau bunicii au încărunțit devreme, există șanse mari ca același lucru să se întâmple și în generațiile următoare.

Cum ar putea funcționa noul tratament

Specialiștii cred că medicamentele de imunoterapie reactivează celulele stem existente în organism.

Acestea acționează ca un sistem natural de întreținere, reparând țesuturile afectate și stimulând procesele de regenerare.

În cazul părului, acest mecanism pare să repornească producția de melanină, ceea ce permite firelor noi să își recapete culoarea naturală.

Deocamdată, cercetările sunt într-o fază incipientă, iar tratamentele dedicate exclusiv repigmentării părului nu au fost încă testate pe oameni.

Au apărut deja suplimente care promit să combată firele albe

Interesul pentru acest domeniu a dus deja la apariția unor produse care promit încetinirea sau chiar inversarea procesului de încărunțire.

Un astfel de supliment, lansat în 2021, susține că reduce stresul oxidativ, unul dintre principalii factori implicați în apariția prematură a firelor albe.

De asemenea, antreprenorul american Bryan Johnson, cunoscut pentru investițiile sale în proiecte dedicate longevității, a declarat că folosește seruri pe bază de ingrediente care stimulează producția de melanină, precum GR-7 și produse ce conțin extract din rădăcina Fo-ti, plantă utilizată de secole în medicina tradițională asiatică.

Specialiștii avertizează însă că eficiența acestor produse nu este încă demonstrată prin studii clinice solide.

Căruntul nu este întotdeauna un lucru rău

Deși mulți oameni încearcă să ascundă firele albe, acestea sunt tot mai des asociate cu eleganța și experiența.

Numeroase vedete au renunțat în ultimii ani la vopsirea părului și au ales să își afișeze culoarea naturală, printre ele numărându-se Sarah Jessica Parker, Andie MacDowell și Salma Hayek.

Oamenii de știință cred chiar că încărunțirea a avut un avantaj evolutiv. La gorile, masculii cu spatele argintiu sunt considerați cei mai puternici și mai respectați membri ai grupului, iar unele teorii susțin că, și în societățile umane timpurii, persoanele cu părul cărunt inspirau încredere datorită experienței acumulate.

Când ar putea apărea tratamentul

Deocamdată, cercetările sunt în desfășurare, iar specialiștii spun că va mai dura până când un tratament sigur și eficient va ajunge pe piață.

Totuși, rezultatele obținute până acum alimentează speranța că, în viitor, firele albe nu vor mai fi neapărat o consecință permanentă a îmbătrânirii, ci un proces care ar putea fi încetinit sau chiar inversat cu ajutorul medicinei.