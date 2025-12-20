Alimentul care ajută la scăderea tensiunii arteriale, consumat la prânz

Rezultatele oferă noi perspective asupra legăturii dintre alimentație și sănătatea inimii.

De ce este periculoasă hipertensiunea

Tensiunea arterială este esențială pentru circulația sângelui în organism, însă atunci când valorile sale rămân constant ridicate, riscul de afecțiuni grave crește considerabil. Hipertensiunea este cunoscută drept „ucigașul tăcut”, deoarece, de cele mai multe ori, nu provoacă simptome evidente.

Potrivit datelor din 2023, tensiunea arterială ridicată a fost implicată direct sau indirect în peste 660.000 de decese în Statele Unite. Deși predispoziția genetică joacă un rol important, stilul de viață rămâne un factor decisiv.

Lipsa mișcării, stresul, consumul de alcool, fumatul și, nu în ultimul rând, alimentația influențează major valorile tensiunii arteriale.

Sodiul nu este singurul vinovat

Deși sodiul este un mineral necesar organismului, consumul excesiv poate duce la creșterea tensiunii arteriale. Însă cercetătorii subliniază că problema nu este doar cantitatea de sodiu, ci raportul dintre sodiu și potasiu din alimentație.

Potasiul ajută organismul să elimine excesul de sodiu, contribuind astfel la menținerea unei tensiuni arteriale normale. Un dezechilibru între aceste două minerale este asociat cu un risc mai mare de hipertensiune.

Cum a fost realizat studiul

Studiul s-a desfășurat în Japonia, într-o companie care dispunea de două cantine. Au participat 166 de angajați, cu vârsta medie de 44 de ani, care luau masa de prânz în mod regulat la una dintre cantine.

Cercetarea a fost împărțită în două etape, fiecare de câte patru săptămâni: o perioadă de intervenție și una de control. În timpul intervenției, participanții au consumat mese cu conținut scăzut de sodiu și bogate în potasiu, folosindu-se inclusiv un înlocuitor de sare ce conținea clorură de potasiu.

Meniurile includeau alimente tradiționale japoneze, precum supa miso și tăițeii, adaptate pentru un aport redus de sodiu.

Rolul lactatelor la masa de prânz

Deși lactatele nu sunt frecvent consumate în Japonia, cercetătorii le-au inclus în studiu datorită conținutului ridicat de potasiu. Participanții au fost încurajați să consume lapte sau iaurt la fiecare prânz din perioada de intervenție.

În restul meselor – micul dejun, cina și mesele din weekend – participanții au continuat să mănânce normal, fără restricții alimentare. Aceeași regulă s-a aplicat și în perioada de control.

Rezultatele studiului

La finalul perioadei de intervenție, cercetătorii au observat îmbunătățiri clare:

niveluri mai scăzute de sodiu în urină;

niveluri semnificativ mai ridicate de potasiu;

un raport sodiu–potasiu mai favorabil, asociat cu valori mai bune ale tensiunii arteriale.

Modificarea acestui raport a fost corelată direct cu scăderea tensiunii arteriale, sugerând că o astfel de abordare ar putea avea beneficii importante la nivelul întregii populații.

Ce alimente ajută la creșterea aportului de potasiu

Pe lângă lactate, potasiul se regăsește din abundență și în:

legume cu frunze verzi;

banane;

cartofi și cartofi dulci;

avocado;

dovleac, morcovi și roșii;

leguminoase, nuci și somon.

Specialiștii recomandă reducerea treptată a cantității de sare folosite în mâncare, astfel încât gustul să se adapteze în timp, fără a compromite plăcerea de a mânca.

Studiul sugerează că un simplu obicei la masa de prânz – reducerea sodiului și creșterea aportului de potasiu – poate contribui semnificativ la reducerea riscului de hipertensiune. Micile schimbări alimentare, menținute constant, pot avea efecte importante asupra sănătății cardiovasculare pe termen lung.