Raport european: aceste fructe au cele mai multe pesticide

Concluziile provin din analiza a peste 125.000 de probe de alimente colectate din statele membre ale Uniunii Europene și din produse importate.

Deși majoritatea probelor respectă limitele legale de siguranță, specialiștii atrag atenția asupra prezenței unor substanțe considerate cu risc ridicat pentru sănătate.

Cele mai afectate fructe

Potrivit raportului EFSA, strugurii și căpșunile se află în topul fructelor în care au fost identificate cele mai multe urme de pesticide.

În cazul strugurilor, peste 60% dintre probele analizate au conținut reziduuri de pesticide. Situația este similară și pentru căpșuni, specialiștii explicând că textura poroasă și modul de cultivare favorizează retenția acestor substanțe.

Și portocalele au atras atenția cercetătorilor. În cazul citricelor, problema este legată de tratamentele fungicide aplicate după recoltare pentru a prelungi perioada de conservare și transport.

Experții avertizează că multe dintre aceste substanțe pot rămâne pe coajă chiar și după spălarea obișnuită a fructelor.

Ce spune raportul despre riscurile pentru sănătate

Vestea bună este că majoritatea fructelor analizate respectă standardele europene de siguranță alimentară.

Potrivit datelor EFSA:

2,4% dintre probe au depășit limitele maxime admise de pesticide;

3,3% dintre probele analizate în cadrul programelor naționale au depășit valorile legale.

Cu toate acestea, raportul a identificat și prezența unor pesticide considerate periculoase pentru sănătate.

Substanța care îi îngrijorează pe specialiști

Printre compușii detectați se află și clorpirifosul, un insecticid din categoria organofosfaților.

Mai multe studii au asociat expunerea la această substanță cu efecte grave asupra dezvoltării fetale și a copiilor. În cazul adulților, cercetările sugerează un posibil risc de afectare neurologică și neurotoxicitate.

Din cauza acestor preocupări, utilizarea clorpirifosului a fost restricționată sau interzisă în numeroase țări europene.

Cum poți reduce expunerea la pesticide

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru diminuarea cantității de reziduuri de pe fructe:

spălarea atentă sub jet de apă rece;

frecarea ușoară a suprafeței fructelor;

îndepărtarea cojii în cazul fructelor la care este posibil;

alegerea produselor provenite din surse certificate;

consumul unei varietăți cât mai mari de fructe și legume.

Nutriționiștii subliniază că beneficiile consumului de fructe depășesc riscurile asociate reziduurilor de pesticide, iar acestea trebuie să rămână o componentă esențială a unei alimentații sănătoase și echilibrate.

EFSA continuă monitorizarea alimentelor

Raportul EFSA este unul dintre cele mai ample realizate la nivel european și are rolul de a monitoriza siguranța alimentelor consumate zilnic de cetățeni.

Autoritatea europeană precizează că nivelul general de conformitate rămâne ridicat, însă monitorizarea continuă este esențială pentru identificarea și eliminarea substanțelor care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică.