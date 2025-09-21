Bot scurt sau bot lung? Forma capului influențează comportamentul câinilor

Pe lângă dificultățile respiratorii, bolile oculare și cutanate sau predispoziția la alergii, un nou studiu arată că forma capului ar putea avea legătură și cu personalitatea acestor câini.

Un grup de cercetători de la Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) din Ungaria a analizat peste 5.600 de câini din 90 de rase, evaluând patru trăsături de personalitate și patru probleme de comportament. Rezultatele arată că, în medie, câinii brahicefalici sunt mai calmi și mai siguri pe ei decât cei cu bot lung. Totuși, aceștia pot avea dezavantaje precum răspuns mai slab la dresaj, dificultăți în a veni la chemare și o tendință mai mare de a reacționa excesiv la vizitatori sau zgomote în casă.

Mediul contează la fel de mult ca genetica

Cercetătorii au descoperit că nu doar forma craniului influențează comportamentul, ci și factori precum vârsta câinelui, sterilizarea, educația și experiența stăpânului. Câinii de talie mică, tineri, crescuți mai mult în interior și cu mai puțină socializare tind să fie mai greu de dresat, indiferent de forma botului.

După ce au luat în calcul aceste variabile, diferențele dintre rase s-au estompat. De exemplu, predispoziția redusă la dresaj observată la câinii brahicefalici pare să fie mai degrabă rezultatul lipsei de antrenament sistematic decât al formei capului.

Avantaje și limitări

Chiar și așa, studiul confirmă că aceste rase sunt în mod natural mai calme, mai puțin predispuse să sară pe oameni sau să tragă de lesă. Însă aceste „avantaje” pot fi pierdute dacă nu li se oferă o educație de bază și limite clare.

„Nu este suficient să ne bazăm pe presupusa docilitate a raselor de bot scurt. Ca orice alt câine, au nevoie de consecvență în dresaj și de un stil de viață echilibrat pentru a-și manifesta aceste trăsături pozitive”, subliniază autorii cercetării.

Un creier diferit

Potrivit coordonatoarei studiului, Enikő Kubinyi, câinii cu bot scurt au un creier mai rotunjit și modele diferite de activitate neuronală față de rasele cu bot lung. Acest lucru ar putea explica unele diferențe în modul în care reacționează la stimuli.

Cercetătorii avertizează totuși că problemele cronice de sănătate pot induce o falsă impresie de „calm”, întrucât durerea sau dificultățile respiratorii îi fac pe acești câini să fie mai puțin activi și mai dependenți de stăpânii lor.

Concluzia studiului este că forma capului joacă un rol în comportamentul câinilor, dar acesta este strâns legat de mediul în care trăiesc și de modul în care sunt educați.