Brutăria artizanală Miez s-a întors acasă, în București și continuă povestea din Piața Amzei

Iar de astăzi, pe lângă pâinea și produsele de patiserie artizanală, brutăria oferă acum și cafea de specialitate, într-un spațiu unde clienții pot savura băutura caldă, pot lua o gustare rapidă sau pot petrece timp în atmosfera caldă a brutăriei.

Pâinea ca reper al autenticității

Miez coace exclusiv pâine cu maia, fermentată natural până la 24 de ore, folosind făinuri și materii prime de cea mai înaltă calitate. Majoritatea făinurilor provin de la moara Paolo Mariani din Italia, restul fiind măcinate de ei înșiși în locație, boabele ecologice provenind de la ferma Bio Farmland din Arad.

Brutăria este, de asemenea, una dintre foarte puținele din România care deține o moară proprie cu pietre, pentru a măcina cerealele și a controla astfel, în cazul anumitor sortimente, întreg procesul de producție.

„Tot ce facem la Miez pornește din câteva lucruri simple: răbdare, grijă, atenție, respect pentru oameni și pentru timp. Poate că nu se văd mereu, dar ele sunt cele care dau gustul și sensul a tot ce iese din brutărie. Sunt valorile în jurul cărora creștem atât noi, cât și pâinea și comunitatea din jurul ei. Nu urmărim aparențele, ci esența. Miezul” – spune Andreea Carețu, fondatoarea Miez.

Sănătate și sustenabilitate – direcții pentru viitor

După o perioadă de relocări și colaborări temporare, echipa Miez a revenit acolo unde brutăria și-a găsit mereu rădăcinile: în Amzei, spațiu care a redevenit între timp casa ei permanentă.

Noua etapă aduce o viziune mai amplă: dezvoltarea unei game generoase de pâini sănătoase, cu făinuri integrale, cu semințe și varietăți rare (secară, spelta, einkorn), dar și produse de patiserie cu mai puțin zahăr și mai multă valoare nutritivă.

În același timp, brutăria își asumă o direcție sustenabilă pentru etapa următoare de dezvoltare: reducerea risipei alimentare, utilizarea ambalajelor reutilizabile sau compostabile, colectarea selectivă și producerea de energie verde prin panouri fotovoltaice.

Un spațiu pentru comunitate

Noul spațiu aduce împreună mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor și aroma cafelei de origine, oferind un loc cald, deschis, unde clienții pot descoperi mai bine spiritul brutăriei, unde sunt încurajați să vină cu idei, propuneri sau chiar să împărtășească rețete alături de ceilalți.

„Miez a crescut odată cu oamenii ce i-au stat aproape și a fost mereu despre pâinea adevărată și comunitatea strânsă în jurul ei. Cred că trăim într-o vreme în care ne grăbim prea mult și uităm ce înseamnă răbdarea, dar pâinea cu maia ne amintește mereu că timpul dă gust și sens. În anii următori vrem să mergem mai departe pe acest drum – să aducem pâine și produse mai sănătoase, să fim mai responsabili cu resursele și să păstrăm brutăria din Amzei ca pe un loc unde oamenii se simt acasă.” – completează Andreea Carețu

Meniul brutăriei

De-a lungul anilor, la Miez s-au copt peste 10 tipuri de pâine și multe produse de patiserie, dulci și sărate – toate pregătite integral în brutărie, nimic congelat, fără aditivi, într-un ritm lent și cu ingrediente de sezon.

Printre preferatele clienților se numără pâinea cu semințe, pâinea țărănească, pâinea de secară, cornulețele cu untură și magiun, checul marmorat, sărățelele, cruffin-ul cu cremă catalană și, nu în ultimul rând, cozonacul și babka cu ciocolată, deserturi foarte căutate de sărbători.

***

Despre Miez

Fondată în 2015, brutăria artizanală Miez a adus mai aproape de bucureșteni tradiția pâinii cu maia naturală, cu fermentație lentă și fără scurtături. În aproape 10 ani, Miez a devenit un reper pentru comunitatea locală prin pâinea și produsele sale de patiserie realizate integral în brutărie, din făină ecologică și ingrediente de sezon. Astăzi, Miez continuă să crească în Amzei, cu accent pe sănătate, sustenabilitate și cu dorința de a rămâne un loc unde pâinea și poveștile se împart în comunitate.

„Miez – creștem din interior”

Mai multe informații: https://www.instagram.com/miez_brutarie_artizanala/ https://www.facebook.com/miez.brutarie.artizanala