Câinele urinează peste tot prin casă? Iată ce înseamnă și cum să gestionezi situația corect

Totuși, acest comportament – cunoscut drept marcaj – nu este un gest de sfidare, ci o formă naturală de comunicare pentru câini.

Potrivit educatoarei canine Sonia Losada, creatoarea podcastului Hablemos de perros, marcajul este, de fapt, o „carte de vizită” pe care câinele o lasă în mediul său. Prin urină, el transmite informații despre vârstă, sex, stare de sănătate, dacă este castrat sau nu, precum și detalii despre starea sa emoțională, scrie 20minutos.es.

De ce marchează câinii? Motive frecvente

1. Adaptarea la un mediu nou

Când un câine ajunge într-o casă necunoscută, este normal să simtă nevoia de a-și lăsa propriul miros pentru a se familiariza cu spațiul. E o formă de adaptare, nu un act de dominare.

2. Timiditate sau frică

Surprinzător, câinii timizi pot marca tocmai pentru că încep să se simtă mai confortabil cu oamenii sau animalele din casă. Marcajul poate fi un prim pas spre socializare.

3. Interacțiune între mai mulți câini

Dacă în casă trăiesc mai multe animale, unul poate marca în locul celuilalt. Nu este un atac, ci un mod de a iniția „dialogul” canin — deseori, celălalt câine va răspunde în același fel.

Cum să reacționezi și ce NU trebuie să faci

Primul instinct al multor stăpâni este să certe câinele. Este însă cea mai rea reacție posibilă.

Losada subliniază:

„Nu reacționa cu furie. Câinele folosește singurul instrument pe care îl are pentru a comunica.”

Pedepsele pot crește anxietatea și, implicit, pot amplifica marcajul.

Ce poți face pentru a rezolva problema

Curăță foarte bine zonele marcate

Folosește soluții enzimatice, nu oțet sau clor, deoarece acestea din urmă pot întări mirosul pentru câine.

Limitează accesul în zonele sensibile

Pune protecții temporare pe canapele, covoare sau colțurile preferate.

Lucrează la încredere și socializare

Un câine care se simte în siguranță comunică altfel și marchează mai puțin.

Oferă-i alternative

Mai multe plimbări, interacțiune controlată cu alți câini, jocuri de stimulare mentală — toate reduc nevoia de marcaj.

Consultă veterinarul dacă marcajul apare brusc

Uneori, urinatul în casă poate fi un simptom medical (infecții urinare, probleme hormonale).

Marcajul: nu un „accident”, ci un limbaj

De fapt, marcajul este doar o parte dintr-o comunicare complexă care include postura corporală, coada, expresiile faciale și vocalizările.

Înțelegând aceste semnale, relația dintre om și câine devine mai armonioasă — bazată pe respect, empatie și comunicare reală, nu pe frustrare.