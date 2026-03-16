50 cele mai bune orașe din lume în 2026: Europa domină clasamentul

Dintre cele 50 de orașe incluse în top, 19 se află pe vechiul continent.

Melbourne, Shanghai și Edinburgh conduc topul global

În fruntea clasamentului se află Melbourne, urmat de Shanghai. Primul oraș european din clasament este Edinburgh, care ocupă poziția a treia la nivel mondial, urmat de Londra pe locul patru.

Topul 10 continuă cu New York City (5), Cape Town (6), Mexico City (7), Bangkok (8), Seoul (9) și Tokyo (10).

Sondajul anual Time Out s-a bazat pe răspunsurile a peste 24.000 de locuitori din 150 de orașe, care au evaluat costul vieții, accesul la cultură, calitatea restaurantelor, viața de noapte, spațiile verzi și atmosfera generală a orașului. Rezultatele au fost corelate cu opiniile a peste 100 de experți urbani pentru a stabili clasamentul final, potrivit dcnews.ro.

Edinburgh, orașul european cu cea mai bună cotă

Locuitorii din Edinburgh apreciază în mod special posibilitatea de a explora orașul pe jos, ofertele culinare, spațiile verzi și scena culturală. Potrivit Time Out, 91% dintre respondenți spun că găsesc bucurie în experiențele de zi cu zi trăite în capitala Scoției.

„Edinburgh combină tot ce face viața frumoasă: mâncare excelentă, spații verzi și o scenă artistică vibrantă. Mobilitatea pe jos face ca orașul să fie accesibil, perfect pentru festivaluri, precum Fringe în august”, a declarat Chiara Wilkinson, editor adjunct Time Out pentru Marea Britanie.

Londra a primit, de asemenea, evaluări foarte bune, obținând punctaj ridicat la oferta artistică și culturală, cu 99% dintre participanți mulțumiți de viața culturală și de spațiile verzi.

Orașele europene care domină topul

Zürich se apropie de top 10, clasându-se pe locul 11. Editorii Time Out au remarcat atmosfera orașului pe tot parcursul anului: cireși înfloriți primăvara, înot în râul Limmat vara, Zürich Film Festival toamna și târgurile de Crăciun iarna.

Alte orașe europene din top 20 sunt: Copenhaga (13), Cracovia (16), Porto (17), Madrid (19) și Valencia (20). Parisul apare pe locul 22, deși primește scor maxim pentru scena artistică și gastronomie.

Top 50 mai include destinații precum Bath (26), Bilbao (27), Berlin (28), Antwerp (31), Napoli (33), Amsterdam (34), Atena (40), Viena (44), Dublin (45) și Lisabona (49).

Europa, reper global în cultură și calitatea vieții

Ediția din 2026 a Top 50 cele mai bune orașe din lume confirmă încă o dată că Europa rămâne un punct de referință la nivel global. Metropolele europene continuă să atragă prin cultura bogată, gastronomia diversificată, calitatea vieții și experiențele urbane variate, consolidând influența continentului pe scena internațională.