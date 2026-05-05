Europa are un „oraș al nudismului” care scapă de sub control: stațiunea din Franța unde regulile sunt tot mai des încălcate

Stațiunea unde toți umblă dezbrăcați, schimbată radical: turiștii spun că situația a scăpat de sub control

Considerată cândva un paradis al naturismului autentic, celebra stațiune Cap d’Agde din sudul Franței se confruntă cu o transformare radicală. Vizitatorii și rezidenții susțin că atmosfera liniștită a fost înlocuită de comportamente controversate, care riscă să afecteze reputația uneia dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din Europa.

Satul naturist din Cap d’Agde, între libertate totală și reguli stricte

Situată pe coasta mediteraneană a Franței, stațiunea Cap d’Agde este renumită pentru plajele sale spectaculoase și peisajele vulcanice impresionante. Totuși, adevărata atracție o reprezintă satul naturist, considerat cel mai mare din lume, potrivit Unilad.

Aici, turiștii au libertatea de a-și desfășura activitățile zilnice complet dezbrăcați, de la plimbări și cumpărături până la relaxare pe plajă. Conceptul este bazat pe ideea de naturism autentic, unde nuditatea este privită ca o formă de libertate și acceptare.

Accesul în satul naturist este însă reglementat strict. Regulile impun nuditatea completă în compania altor vizitatori, respectarea normelor de igienă și interzicerea fotografiilor sau filmărilor. De asemenea, activitățile cu caracter explicit sunt oficial interzise.

Schimbare de atmosferă: turiștii vorbesc despre o invazie a swingerilor

În ultimii ani, însă, imaginea stațiunii pare să se fi schimbat semnificativ. Mai mulți vizitatori susțin că locul a fost „acaparat” de persoane interesate de stilul de viață swinger, iar comportamentele observate depășesc limitele naturismului tradițional.

Barbara, o britanică ce vizitează stațiunea de peste trei decenii, afirmă că profilul turiștilor s-a modificat radical. Ea susține că între 40% și 60% dintre vizitatori sunt acum adepți ai acestui stil de viață, ceea ce a dus la o separare clară între naturiștii tradiționali și noii turiști.

Aceasta mărturisește că evită plaja din zonă, deoarece atmosfera nu mai corespunde preferințelor sale.

Scene controversate pe plajă și măsuri stricte de securitate

Relatările unor jurnaliști și turiști descriu situații care au stârnit controverse. Comportamentele indecente au devenit suficient de frecvente încât autoritățile au intervenit.

Pentru a limita astfel de incidente, zona este monitorizată de poliție și agenți de securitate din turnuri de supraveghere. În plus, au fost instalate panouri care avertizează împotriva exhibiționismului sexual.

Sancțiunile sunt severe: cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 15.000 de euro și chiar pedepse cu închisoarea de până la un an.

Coexistență fără conflicte, dar cu tensiuni subtile

În ciuda schimbărilor, unii rezidenți susțin că nu există conflicte directe între naturiști și adepții stilului de viață swinger. Totuși, diferențele de mentalitate și comportament devin din ce în ce mai evidente.

Interesant este faptul că, deși satul naturist nu a fost conceput pentru astfel de practici, există alternative dedicate, precum croazierele exclusiv pentru cupluri interesate de acest stil de viață, unde regulile sunt la fel de stricte și bine definite.