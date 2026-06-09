Cel mai periculos pod din lume, luat cu asalt de turiști. Vesta de salvare, obligatorie

Cel mai periculos pod din lume se află în Pakistan. Potrivit Express, este vorba despre Podul Suspendat Hussaini. Obiectivul a fost construit în 1968 de sătenii din Hassaini și Zarabad folosind doar materiale de bază. Podul are 198 metri lungime și este format din scânduri de lemn și cabluri de oțel, fixate de șase frânghii principale. Spațiile dintre scândurile de lemn sunt mai largi, proiectate pentru a rezista vibrațiilor instabile declanșate de rafalele de vânt puternice.

Podul Suspendat Hussaini a fost creat pentru a servi drept legătură pentru transportul de mărfuri și animale peste râul Hunza. După o alunecare de teren catastrofală din 2010, podul a fost reconstruit.

În ciuda reputației sale, podul a devenit un obiectiv turistic. Faima sa a crescut după ce o publicație din domeniul turismului i-a acordat calificativul de cel mai periculos pod. Turiști din întreaga lume vin să-l vadă și să-l traverseze. Trecerea este periculoasă, iar cei care se încumetă trebuie să poarte vestă de salvare.

În ciuda măsurilor de securitate un elev a murit în urma unui accident produs în 2022. Atunci, autoritățile au închis podul și au făcut unele renovări. Accidentul nu a temperat interesul turiștilor. Foarte mulți consideră traversarea o provocare pentru oamenii cărora nu le este frică de înălțime.

(sursa: Mediafax)