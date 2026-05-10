Topul celor mai spectaculoase spa-uri din lume: locurile care îți cuceresc privirea din prima secundă

Cele mai frumoase spa-uri din lume în 2026. Studiul care arată unde relaxarea începe cu priveliștea

Un spa de vis nu înseamnă doar masaje, terapii sau piscine termale. Atmosfera, peisajele și designul pot transforma complet experiența de relaxare, potrivit Euronews. Un nou studiu internațional realizat cu ajutorul tehnologiei eye-tracking a scos la iveală care sunt cele mai spectaculoase spa-uri din lume și cât de mult contează frumusețea locului pentru starea de bine a vizitatorilor.

Cercetarea vine după ce un studiu al Universității Oxford a demonstrat că mediile vizual stimulante pot amplifica experiențele senzoriale. Cu alte cuvinte, atunci când un spa impresionează prin decor, natură sau arhitectură, oamenii se relaxează mai profund și percep tratamentele ca fiind mai eficiente.

Cum a fost realizat clasamentul celor mai spectaculoase spa-uri

Platforma britanică SpaSeekers, specializată în rezervări pentru spa-uri și retreat-uri wellness, a selectat 50 de locații celebre din întreaga lume, recunoscute pentru frumusețea lor ieșită din comun.

Apoi, 200 de participanți internaționali au analizat imagini cu aceste spa-uri, în timp ce reacțiile lor vizuale au fost monitorizate prin tehnologia eye-tracking. Cercetătorii au măsurat două elemente-cheie: cât de rapid reușea un spa să capteze atenția și cât timp reușea să o mențină.

Pe baza acestor date, fiecare locație a primit un scor din 100, iar la final a fost realizat un top 20 al celor mai impresionante spa-uri din lume.

The Lost Spring din Noua Zeelandă ocupă primul loc

Marele câștigător al clasamentului este The Lost Spring din Noua Zeelandă, care a obținut un scor impresionant de 96,2 puncte din 100.

Situat în inima peninsulei Coromandel, pe Insula de Nord, acest spa este celebru pentru apele sale geotermale vechi de 16.000 de ani, grădinile tropicale luxuriante și formațiunile spectaculoase de rocă naturală.

Camerele de tratament oferă priveliști superbe către vegetația exotică, iar întreaga experiență este construită în jurul ideii de reconectare cu natura.

Sursa foto Peninsula Hot Springs

Australia și Bali domină topul destinațiilor wellness

Pe locul al doilea se află Peninsula Hot Springs din Australia, un refugiu termal amplasat pe pitoreasca peninsulă Mornington din statul Victoria.

Locația impresionează prin piscine în aer liber, băi amplasate pe dealuri și priveliști spectaculoase, aflate la mai puțin de 90 de minute de Melbourne. Vizitatorii pot încerca băi în peșteri, tratamente hammam turcești și băi inspirate de stilul scandinav.

Podiumul este completat de COMO Shambhala Estate din Indonezia, unul dintre cele mai exclusiviste retreat-uri wellness din Bali. Ascuns în mijlocul junglei tropicale, spa-ul combină luxul modern cu natura luxuriantă într-un mod aproape ireal.

Aici, mediul natural nu este doar decor, ci face parte din experiența terapeutică și din filosofia holistică a resortului.

Sursa foto Chena Hot Springs Resort and Spa

Spa-ul din Alaska unde poți vedea Aurora Boreală din apă termală

Una dintre cele mai spectaculoase apariții din clasament este Chena Hot Springs Resort and Spa din Statele Unite, situat în Alaska.

Acest spa este renumit pentru lacurile sale termale naturale înconjurate de sălbăticie și pentru experiența unică oferită iarna, când vizitatorii pot admira Aurora Boreală direct din piscinele exterioare încălzite.

Locul a primit un scor de 87,7 și este considerat una dintre cele mai impresionante destinații de wellness din America de Nord.

Sursa foto Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Italia intră în top cu o destinație spectaculoasă de pe malul lacului Garda

Singurul spa european din top 5 este Lefay Resort & Spa Lago di Garda din Italia.

Situat deasupra faimosului lac Garda, resortul impresionează prin piscine infinity, saune panoramice și jacuzzi-uri cu apă sărată, toate integrate perfect în peisajul natural italian.

Arhitectura minimalistă, sticla și piatra locală sunt folosite pentru a pune în valoare priveliștile spectaculoase ale lacului și ale munților din jur.

Top 20 cele mai frumoase spa-uri din lume, potrivit SpaSeekers