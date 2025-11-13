Un nou concept al Târgului de Turism, în centrul țării

În premieră națională, Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduiește târgul de turism Wonder Destinations, în perioada 13-19 noiembrie. Evenimentul este organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) în parteneriat cu Wonderland Resort, iar ANAT va participa și la tradiționalul Târg de Turism al României, organizat la Romexpo, București, între 20 și 23 noiembrie. La Cluj-Napoca participă peste 40 de expozanți - agenții de turism, hoteluri, stațiuni, furnizori de servicii, firme de IT și alți reprezentanți ai industriilor conexe. Clujul a fost ales pentru dinamismul său, spiritul cosmopolit și infrastructura solidă, dar și pentru inițiativa antreprenorială a gazdelor de la Wonderland Resort, fiind considerat de ANAT locul ideal pentru a deschide o serie de dezbateri despre viitorul turismului românesc.

Wonder Destinations este un proiect marca Wonderland Resort, organizat în parteneriat cu ANAT, dedicat promovării turismului românesc și internațional printr-o abordare inovatoare, educativă și inspirațională. Prin implicarea directă a celor mai importante agenții și branduri de turism din țară, evenimentul devine un punct de referință pentru relansarea turismului românesc.

Evenimentul propune o experiență completă: zone tematice dedicate turismului de familie, aventurii, wellness-ului și gastronomiei, expoziții interactive, degustări culturale, prezentări multimedia și momente artistice. Vizitatorii vor putea interacționa direct cu profesioniștii din industrie și vor descoperi poveștile din spatele ofertelor. Organizatorii spun că acesta este doar începutul unui parteneriat pentru viitor, ANAT a renunțat, de anul acesta, la organizarea târgurilor regionale de turism, dar lansează un nou concept la Cluj, venind ca preambul la TTR. „Avem agenții de turism care își prezintă vacanțele, avem hoteluri care se prezintă, avem și o sesiune extraordinară de prezentări pe teme de mare interes. Evenimentul vine ca răspuns la lipsa de implicare a autorităților centrale, marcând o mobilizare exemplară a sectorului privat”, a explicat dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

Repunerea turismului pe agenda publică

Agențiile de turism și-au propus ca prin evenimentul organizat la Cluj-Napoca „să repună turismul pe agenda publică”, mai ales după conflictul dintre asociația agențiilor de turism și ministrul Economiei, Radu Miruță, pornit de la lipsa de implicare a ministerului de resort în susținerea acestui sector economic și de la problemele despre care patronii agențiilor spun că noul ministru USR nu le înțelege sau chiar le comentează eronat, în mod intenționat.

ANAT descrie Wonder Destinations ca fiind nu doar un târg comercial, ci o platformă de dialog și reconstrucție. „Într-un context marcat de pandemie, război, inflație și scăderea veniturilor, industria turismului a rezistat și a crescut. Dar relansarea reală presupune infrastructură, digitalizare și o autoritate independentă dedicată turismului – teme care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului”, au explicat reprezentanții asociației.

Noutăți și oferte speciale

Ofertele cele mai căutate în anul 2026 sau noutățile de pe această piață vor fi prezentate în premieră la Cluj. Printre acestea se numără zboruri charter de pe toate aeroporturile comerciale din România – inclusiv din Cluj-Napoca – care vor facilita accesul turiștilor români la destinații variate, tot timpul anului. La târg, vor fi prezentate oferte Early Booking, vacanțe tematice, pachete personalizate și opțiuni pentru toate bugetele.

De exemplu, agenția Paralela 45 participă la Wonder Destinations cu oferte atractive pentru vacanțe cu zboruri charter din vestul țării spre Turcia, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Egipt, Tunisia, dar și circuite realizate pe zborurile charter către Turcia din orașele Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare, cu reduceri cumulate de Early Booking, promoții de târg și un bonus de 40 de euro la fiecare rezervare, sub formă de voucher valoric.

Reducerile suplimentare aplicate cu ocazia acestui târg, precum și voucherul de 40 de euro/rezervare sunt valabile pentru achiziții în perioada 13-17 noiembrie pentru sejururile cu zboruri charter din: Cluj-Napoca: Antalya, Creta/Heraklion, Rhodos, Creta/Chania, Zakynthos, Corfu, Lesbos, Costa Brava, Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca, Tunisia, Larnaca, Hurghada, Sicilia; Oradea: Creta/Heraklion, Antalya; Târgu Mureș: Antalya, Creta/Heraklion; Baia Mare: Antalya, Creta/Heraklion; Satu Mare: Antalya și Sibiu: Antalya, Creta/Heraklion. Sunt și curse charter din Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare: Turcia – Aventura în Ținutul Selenar 2026 (circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună, în perioada 5 iunie – 18 septembrie, 7 nopți, 724 de euro/persoană); Turcia – Gustul Orientului (circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună în perioada 12 iunie – 11 septembrie, 7 nopți, 716 de euro/persoană); Turcia – farmecul celor patru anotimpuri (circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună, în perioada 5 iunie – 18 septembrie, 7 nopți, 709 de euro/persoană).

„Sunt cele mai bune prețuri de sezon, cu reduceri Early Booking de până la 50% și modalitate de plată flexibilă, ce permite achitarea unui avans de doar 10%, restul de 90% fiind plătit cu 30 de zile înainte de plecare. Cele mai căutate destinații ale momentului pe zbor charter sunt Antalya, Costa Brava, Zakynthos și Tunisia, alături de o gamă diversificată de circuite cu plecare din Cluj-Napoca, toate având aplicate reduceri de târg de până la 100 de euro de persoană”, au explicat reprezentanții agenției.

„Wonder Destinations, împreună cu ANAT, propun un nou concept de târg de turism, concept în care mediul de afaceri lansează dezbateri pe teme de interes pentru industria turistică și organizează workshop-uri utile profesioniștilor din turism. Turistii clujeni au acces la oferte speciale de vacanțe, atât în România, cât și pe destinații externe, dar se și pot bucura de concerte, tombolă sau foc de artificii. Eximtur va fi prezentă cu oferte speciale pe perioada târgului, cu recomandări personalizate, dar și cu o roată a norocului, denumită Roata bucuriei de a călători, la care îi invităm pe cei care vizitează târgul”, a explicat și Lucia Nora Morariu, președinte Eximtur și fost președinte ANAT în perioadele 2004-2006 și 2013-2015.

Turism, tehnologie și entertainment

Începând de astăzi, specialiștii în turism vor susține prezentări ale situației actuale a acestui sector de activitate în România, subliniind nevoia de investiții și de inovație, mai întâi în conferința de presă susținută de Alin Burcea și Darius Mârza, continuând cu o masă rotundă pe tema „Turismul Românesc, încotro?” - cu foști secretari de stat, lideri și președinți ANAT. Vor fi organizate și workshop-uri cu teme precum incoming, aeroporturi regionale și public speaking. Alte workshop-uri vor fi despre AI, Big Data, despăgubiri în turism, marketing și inovație.

De vineri până duminică, 14–16 noiembrie, târgul este deschis publicului larg, între orele 10:00 – 20:00. Printre surprizele pe care le-au pregătit organizatorii se numără un concert Delia - sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:45 -, Wonder Talks cu Delia (duminică, 16 noiembrie, ora 19:15), Marea Tombolă Wonder Destinations (duminică, ora 20:00), cu premii spectaculoase: vacanțe în Antalya, România, bilete de avion și experiențe VIP.

Conflict între patronate și ministrul Economiei

La Cluj-Napoca, agențiile au lansat și o invitație pentru Ministerul Economiei, în ciuda conflictului încă deschis între ANAT și ministrul Radu Miruță. Va participa secretarul de stat Laurențiu Gîdei. Luna trecută, la scurt timp după ce membrii ANAT s-au întâlnit cu Laurențiu Gîdei, noul secretar de stat din Ministerul Economiei care coordonează activitatea din acest domeniu, stabilind un plan de lucru pentru viitor, ministrul Radu Miruță a lansat atacuri la adresa președintelui ANAT, Alin Burcea. Răspunsul președintelui ANAT arată că între autoritatea statului și mediul de afaceri se accentuează un conflict început chiar din prima zi a noului Guvern.

Laurențiu Viorel Gîdei a avut o întâlnire de lucru cu patronatele din turism, pentru a se stabili un plan concret de acțiuni în acest domeniu. Fiecare patronat a prezentat o listă de cerințe, pentru susținerea activităților din turism, dar până în prezent nu s-a concretizat nimic și nici discuțiile mediului de afaceri cu ministerul de resort nu au continuat.

În acest context, ministrul Radu Miruță „a pus paie pe foc”, atacându-i pe reprezentanții patronatelor, cu precădere pe Alin Burcea, președintele ANAT – cel care a lansat mai multe critici la adresa ministrului. Alin Burcea i-a răspuns lui Radu Miruță printr-un comunicat de presă asumat de ANAT. Contactat de Jurnalul, președintele ANAT a declarat că ministrul doar își face campanie electorală în continuare, dar nu înțelege domeniul pe care îl administrează.

