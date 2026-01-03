Lavrov şi-a exprimat "solidaritatea cu poporul venezuelean" într-o discuţie la telefon cu vicepreşedinta Delcy Rodriguez

"Părţile s-au pronunţat în favoarea prevenirii unei escaladări şi a găsirii unei ieşiri din situaţie prin dialog", a informat ministerul.



Conform diplomaţiei ruse, relatările din presă conform cărora Delcy Rodriguez s-ar afla în Rusia sunt "false", informează agenţia rusă de presă TASS.



Reuters a relatat anterior că, potrivit unor surse, vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia.

