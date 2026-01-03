Lavrov şi-a exprimat "solidaritatea cu poporul venezuelean" într-o discuţie la telefon cu vicepreşedinta Delcy Rodriguez

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   23:20
Sursa foto: Hepta/ Ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi-a exprimat solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în faţa agresiunii armate

 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi-a exprimat "solidaritatea fermă cu poporul venezuelean în faţa agresiunii armate", în timpul unei conversaţii telefonice cu vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez, a transmis sâmbătă Ministerul rus de Externe, conform Reuters.

"Părţile s-au pronunţat în favoarea prevenirii unei escaladări şi a găsirii unei ieşiri din situaţie prin dialog", a informat ministerul.

Conform diplomaţiei ruse, relatările din presă conform cărora Delcy Rodriguez s-ar afla în Rusia sunt "false", informează agenţia rusă de presă TASS.

Reuters a relatat anterior că, potrivit unor surse, vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia.

