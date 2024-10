Jurnalul.ro › Timp liber › Calatorii › Din nou acasă Din nou acasă

Din nou acasă

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Călătorului îi stă bine cu drumul. Am plecat acum două zile din Costa Rica spre România. Așa cum știți, din ușă în ușă fac 24 de ore. Cu ocazia asta am schimbat și anotimpul. De la zilnica ploaie caldă din Costa Rica și cele 30 de grade de acolo, la soarele cu dinți de la București.